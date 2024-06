Neue Nintendo Switch im Zelda-Design angekündigt - und die kann sich echt sehen lassen

Für die Switch Lite gibt es bald ein neues Design.

Nintendo hat gerade erst seine große Sommer-Direct abgehalten und hatte dabei natürlich hauptsächlich Spiele-Ankündigungen im Gepäck. Obwohl die Switch 2 wie vorab angekündigt beim Showcase gefehlt hat, gab es aber trotzdem zumindest eine kleine Hardware-News für die Switch zu sehen: Nämlich eine Sonderedition für die Switch Lite im Zelda-Look.

Neues Switch Lite-Design enthüllt

Bei der Ankündigung des neuen Zelda-Ablegers The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (bei dem ihr in die Rolle der titelgebenden Prinzessin schlüpft) wurde nämlich auch ein neues Design für die Nintendo Switch enthüllt.

Das ist ganz in gold gehalten und trägt das berühmte Wappen der Königsfamilie von Hyrule auf der Rückseite. Die sogenannte Hyrule-Edition ist allerdings nur für die Switch Lite verfügbar, für die "normale" Switch gibt es dagegen bereits seit längerem ein eigenes Zelda-Design.

Wenn ihr bereits einen 3DS besessen habt, dürfte euch der Look außerdem bekannt vorkommen, auch da gab es eine Sonderedition mit goldener Farbe, Wappen und gleichem Namen.

Technisch unterscheidet sich die neue Edition übrigens nicht von der regulären Switch Lite, der einzige Unterschied ist also der einzigartige Look.

So sieht die neue Switch Lite aus.

Das neue Switch Lite-Design wurde gemeinsam mit dem Adventure The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom angekündigt. Am Ende des Trailers zum Spiel (etwa ab Minute 4:34) könnt ihr einen kurzen Blick auf die Hyrule Edition erhaschen:

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom spielt ihr erstmals die Prinzessin

Wann erscheint die Hyrule Edition? Das neue Design soll zusammen mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erscheinen, der geplante Release ist also am 26. September 2024. Wie viel genau die Hyrule Edition kosten wird, ist noch nicht bekannt. Da Sondereditionen der Switch aber in der Regel immer etwas mehr kosten, gehen wir auch hier von einem Aufpreis im Vergleich zur Standardversion aus.

Was haltet ihr von dem Design der Switch Lite? Gefällt es euch, oder hättet ihr euch etwas anderes von einem Zelda-Look gewünscht?