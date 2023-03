Da ist sie endlich! Nintendo kündigt neues Switch-Modell in einzigartigem Zelda-Design an

Die neue Switch-OLED im Zelda-Look solltet ihr definitiv im Auge behalten.

Was schon eine Zeit lang gemunkelt wurde, ist nun Realität: Nintendo hat in der heutigen Zelda-fokussierten Direct-Sonderausgabe eine besondere Variante der Switch mit OLED-Display angekündigt.

Die sieht mit ihren goldenen Ornamentverzierungen wirklich edel aus und hebt hervor, welchen Status die Reihe für Nintendo hat. Nichts ist so wertvoll wie Zelda und das vermittelt auch das neue Modell!

So sieht die kommende Zelda-Switch aus:

Nintendo hat die neue OLED-Switch im Zelda-Design komplett in Schwarz und Goldgrün gehalten. Auf der Rückseite sind kreisartige Verzierungen auf schwarzem Hintergrund zu sehen, auf den goldgrünen Joy-Cons prangen dunkelgrüne und weiße Muster, die Malereien aus dem Spiel entlehnt sind:

Auch die Docking-Station wurde umgestaltet: Der weiße Anstrich der Zelda-Docking-Station ist nichts ungewöhnliches, auch das herkömmliche Pendant dazu ist vollständig in Weiß gehalten. Neu sind aber die passenden Motive aus dem Zelda-Universum, die die Docking-Station verzieren.

Darunter etwa das legendäre Triforce-Logo, das über einem stilisierten Vogel prangt. Dabei handelt es sich um das Wappen der Königsfamilie von Hyrule, das seit Ocarina of Time quasi zum Serienstandard gehört:

Der Zelda-Look ist richtig gut getroffen.

Hier seht ihr die Zelda-Switch ganz am Schluss vom Gameplay-Trailer:

13:45 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Dann soll die Zelda-Switch erscheinen und so viel soll sie kosten:

Nintendo hat gleich noch einige Details zur neuen OLED-Switch verraten. Unter anderem soll sie am 28. April erscheinen, zwei Wochen vor Tears of the Kingdom selbst, und zwar zum Preis von 360 Dollar, der deutsche Preis steht noch offen.

Im Lieferumfang enthalten sein wird:

Nintendo Switch OLED im Zelda-Design

Docking-Station im Zelda-Design

Joy-Con-Schlaufen in goldener Farbe

Ein Joy-Con-Grip, um beide Joy-Cons zu einem Controller zu kombinieren

Netzteil

HDMI 2.0-Kabel

Bedienungsanleitung

Ein Blick auf die schicken Schlaufen:

Gold, Schwarz und Weiß harmonieren richtig gut!

Hier könnt ihr die Switch vorbestellen: Bislang ist noch nicht keine deutsche Vorbestellerseite online, wir halten euch aber auf dem Laufenden!

Pro-Controller und Tasche

Zusätzlich zur Switch wird es auch noch einen Pro-Controller und eine Tasche geben, die dann zum Release des Spiels am 12. Mai erhältlich sein werden:

Das ändert sich für euch beim Upgrade auf eine Nintendo Switch mit OLED-Modell:

Die klassische Nintendo Switch ist knapp 40 Euro günstiger als das OLED-Modell (Stand: 28. März 2023), verfügt aber lediglich über ein 6,2 Zoll-LCD-Display. Bei der Nintendo Switch OLED ist die Bildschirmgröße auf 7 Zoll angestiegen, außerdem bietet das verbaute OLED-Panel viel stärkere Kontraste und auch der Fliegengitter-Effekt, der bei LCD-Panels aufgrund der Zwischenräume zwischen Pixeln entsteht, ist deutlich geringer ausgeprägt. Dafür fällt die Helligkeit ein wenig niedriger aus, was der besseren Bildqualität allerdings keinen Abriss tut.

An der Hardware selbst hat sich nichts getan, die OLED-Switch (auch die im Zelda-Design) sind genauso schnell beziehungsweise je nach Betrachtungsweise langsam wie die seit 2017 vertriebene, klassische Nintendo Switch.

Wenige Wochen bis zum Release von Tears of the Kingdom!

Zelda-Fans müssen sich nur noch bis zum 12. Mai gedulden, dann erscheint die Fortsetzung von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mehr zum neuen Gameplay erfahrt ihr hier:

Zelda - Tears of the Kingdom: Neues Gameplay zeigt die unendlichen Möglichkeiten der Fortsetzung von Eleen Reinke

Darin zu sehen sind drei neue Fähigkeiten für Link, die Fähigkeit, alle möglichen Gegenstände zu kombinieren, sowie der Wechsel zwischen dem ländlichen Hyrule und den Himmelsinseln. Nintendo frischt das Gameplay des Switch-Klassikers also gehörig auf.

Findet ihr die Zelda-Switch genauso schick wie wir? Werdet ihr sie euch bestellen oder plant ihr nicht, auf ein OLED-Modell umzusteigen?