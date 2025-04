"Das ist wie OG Dragon Ball!" - Neuer Anime des Detektiv Conan-Schöpfers begeistert Fans bereits mit der ersten Episode

Es hat einen guten Grund, dass Yaiba an Detektiv Conan erinnert: Beide wurden von derselben Person erschaffen. (Bild: © Gosho Aoyama, Shogakukan / Wit Studio)

Vor wenigen Tagen hat die diesjährige Spring Season im Anime-Bereich angefangen. Einige bekannte Animes wie One Piece oder Detektiv Conan gehen wie üblich weiter, während zahlreiche neue Werke an den Start gehen. Darunter befindet sich auch die neu aufgelegte Anime-Adaption eines Mangas, in die sich ein Blick lohnen könnte.

Das ist der neue Anime Yaiba: Samurai Legend

Der Anime, den ihr vor allem als Dragon-Ball- und Detektiv-Conan-Fans auf dem Radar haben solltet, heißt Yaiba: Samurai Legend. Dabei handelt es sich um ein frühes, actiongeladenes Shonen-Werk aus der Feder des Mangakas Gosho Aoyama, der als Schöpfer von Detekiv Conan bekannt ist.

Darum geht’s in Yaiba: Samurai Legend

Der Anime beziehungsweise Manga erzählt die Geschichte des Jungen Yaiba Kurogane, der bei seinem Vater im Dschungel aufwächst. Sein Alltag besteht vor allem aus Training, damit er eines Tages zu einem mächtigen Samurai wird. Als die beiden mit einem Tiger aneinandergeraten, führt eins zum anderen und sie geraten mitten in die japanische Großstadt Narita.

Von da an muss Yaiba, der nie das Zusammenleben in der Gesellschaft gelernt hat, mit einem völlig neuen Umfeld zurechtkommen. Natürlich bleibt es nicht dabei, denn das nächste große Abenteuer des angehenden Samurai steht schon vor der Tür.

Neuauflage: Tatsächlich handelt es sich beim 2025er-Anime Yaiba: Samurai Legend nicht um die erste Adaption des gleichnamigen Mangas. In den Jahren 1993 bis 1994 ist bereits ein Anime von Pastel Studio erschienen, der 52 Folgen hervorgebracht hat. Der moderne Ableger entsteht hingegen beim Wit Studio, das etliche bekannte Werke wie My Deer Friend Nokotan, Ranking of Kings oder Attack on Titan produziert hat.

Die erste Folge sagt insbesondere Dragon Ball-Fans zu

Die erste Folge des Animes wurde bereits am 05. April 2025 ausgestrahlt. Genug Zeit, um erste Reaktionen des Publikums einzufangen. Und das zeigt sich begeistert, wie der folgende Beitrag auf der Social-Media-Plattform X beweist:

Falls ihr den ursprünglichen Dragon-Ball-Anime kennt, könnte euch die Beschreibung des Werkes verdächtig bekannt vorgekommen sein. Auch Son Goku wächst auf den Bergen fernab von der Gesellschaft auf und muss sich zuerst entsprechende Umgangsformen angewöhnen. Die Szene, die der X-User @SLOplays teilt, erinnert an die Anfänge von Dragon Ball.

Das passiert in der Szene im X-Post: Der junge Yaiba ist wie Son Goku auf das Kämpfen fokussiert. Er will von seinem Gegenüber wissen, ob es sich dabei um einen weiteren Samurai handle, ohne zu registrieren, dass es sich um ein Mädchen handelt – wahrscheinlich, weil Yaiba im Dschungel abgesehen zu seinem Vater keinen weiteren Kontakt zu Menschen hatte.

Dieses Aufeinandertreffen wird mit der typischen Portion Humor dargestellt, weil Yaiba natürlich den Rock des Mädchens genauer unter die Lupe nehmen muss. Das kommt bei ihr verständlicherweise nicht gut an. Genau so geht es auch Son Goku anfangs mit seiner ersten Begleiterin Bulma.

Die Mischung aus Humor, Action und dem anschaulichen Zeichenstil des Detektiv-Conan-Schöpfers trifft den einen oder anderen Nostalgie-Nerv.

Hier könnt ihr Yaiba: Samurai Legend bei uns schauen

Während die erste Anime-Adaption es nicht zu uns geschafft hat, erscheint die 2025er-Neuauflage beim Streamingdienst ADN im Simulcast. Die Folgen behalten die japanische Originalvertonung, bekommen aber entsprechend deutsche Untertitel. Nachdem die erste Folge am 05. April 2025 um 12:00 Uhr angelaufen ist, erscheinen die restlichen Episoden samstags zur selben Uhrzeit im Wochentakt.

Wenn ihr nicht auf die Anime-Folgen warten wollt, könnt ihr alternativ auf den Manga zugreifen. Die Yaiba-Bände erscheinen hierzulande beim Egmont-Verlag und sind mittlerweile beinahe vollständig. Von insgesamt 24 Bänden sind die ersten 18 Exemplare bereits erschienen. Der Rest folgt.

