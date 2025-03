Die neue Anime-Saison startet diese Woche und auf diese 4 Serien freue ich mich besonders – einer davon ist sogar ein Remake eines Retro-Animes!

Die neue Anime-Saiaon ist gefüllt mit einem Newcomer mit dem niemand gerechnet hat, einem Anime des Cowboy Bebop-Reigusseurs und ein Remake einer alten Kinderserie auf Sat 1. (Bild: © Li Haolin, Bilibili / BeDream)

Mit dem Abschluss der zweiten Season von Solo Leveling und der anstehenden Rückkehr des One Piece-Animes startet die nächste Anime-Saison. Und in dieser Frühlings-Saison gibt es eine Vielzahl an Fortsetzungen zu bestehenden Serien und sogar komplette Newcomer, auf die sich Fans gespannt warten.

Ich freue mich insbesondere auf vier ganz bestimmte Serien, die bereits in dieser Woche ihre erste Episode veröffentlichen. Dazu gehören zum Beispiel der neue Anime des Cowboy Bebop-Produzenten namens "Lazarus" und ein unerwartetes Remake der altbekannten Serie "Anne mit den roten Haaren", die damals auf Sat 1 lief.

Vier Animes, auf die ihr einen Blick werfen solltet

Lazarus

1:45 Neuer Anime des Cowboy Bebop-Machers ist ein tödlicher Wettlauf mit der Zeit

Releasedatum: 5. April 2025

5. April 2025 Streamingdienst: Bisher nur auf Adult Swim und Max

Bisher nur auf Adult Swim und Max Synchro: Japanische Synchro mit englischen Untertiteln

Worum geht es in Lazarus? Lazarus ist das neueste Anime-Projekt des berühmten Cowboy Bebop-Regisseurs und Produzenten Shinichiro Watanabe.

In der Welt von Lazarus hat ein Wissenschaftler namens Dr. Skinner ein Wundermittel entwickelt, das jegliche Krankheit heilen kann – mit einem großen Haken. Drei Jahre nach der Entwicklung und der Veröffentlichung des Wundermittels verkündet der Wissenschaftler jedoch, dass jede Person, die es genommen hat, innerhalb von 3 ½ Jahren sterben wird.

Daraufhin wird die Sondereinheit “Lazarus” zusammengestellt, deren Aufgabe es ist, den plötzlich verschwundenen Wissenschaftler und ein Gegenmittel zu finden.

Bisher gibt es leider noch keine Informationen zu einem deutschsprachigen Release des Animes. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald neue Informationen veröffentlicht werden.

To Be Hero X

1:27 Neuer chinesischer Anime kombiniert coole 3D-Animationen mit 2D-Zeichnungen und erscheint schon 2025

Releasedatum: 5. April 2025

5. April 2025 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchro: Japanische Synchro mit deutschen Untertiteln und deutsche Vertonung

Worum geht es in To Be Hero X? Bei to Be Hero X handelt es sich um eine Animationsserie aus China, nicht aus Japan, also eher ein chinesischer Anime oder auch ganz korrekt bekannt als "Donghua".

Die Prämisse von To Be Hero X ist simpel. In der Welt der Serie schöpfen Held*innen ihre Kraft aus dem Glauben der Menschen um sie herum. Der Held oder die Heldin, an dem die meisten Menschen glauben, wird als "X" bezeichnet und gefeiert.

Um den Titel für sich zu beanspruchen müssen die unterschiedlichen Held*innen jedoch sogenannte Glaubenspunkte sammeln. Der- oder diejenige mit den meisten Punkten bekommt den Titel. Mit ausreichenden Glaubenspunkten können sogar gewöhnliche Menschen übernatürliche Kräfte erhalten und zu Superheld*innen werden.

Zum Start der Handlung ist es zwei Jahre her, dass jemand dem aktuellen "X" seinen Titel streitig machen konnte und auch seine wahre Identität ist bisher unbekannt. Eine Vielzahl an anderen Held*innen wollen ihn endlich vom Thron stürzen und seinen Platz an der Spitze einnehmen.

Anne Shirley

Anne mit den roten Haaren kehrt wieder mit einem neuen Look zurück in die Anime-Welt.(Bild: © Lucy Maud Montgomery, Hanako Muraoka / The Answer Studio)

Releasedatum: 5. April 2025

Streamingdienst: Crunchyroll

Synchro: Japanische Synchro mit englischen Untertiteln oder englische Vertonung

Worum geht es in Anne Shirley? Bei Anne Shirley handelt es sich um ein Remake des Retro-Animes "Anne mit den roten Haaren", der damals hierzulande 1988 auf Sat 1 ausgestrahlt wurde.

"Anne mit den roten Haaren" erzählt die Geschichte des namensgebenden jungen Mädchens Anne Shirley, die als Waisenkind nach vielen Jahren endlich ein Zuhause findet – auch wenn nur durch ein Versehen! Denn Anne wird versehentlich nach Green Gables zu Matthew und Marilla Cuthbert geschickt.

Das Ehepaar hatte eigentlich ein anderes Waisenkind erwartet, aber beschlossen Anne trotzdem bei sich aufzunehmen und ihr ein neues Zuhause zu geben. Der Anime erzählt die warmherzige Geschichte von Annes Leben als junges Waisenkind, das endlich seinen Platz in einer liebevollen Familie gefunden hat, neue Freund*innen kennenlernt und zu einer jungen Frau heranwächst.

Black Butler: Emerald Witch-Arc

1:13 Black Butler enthüllt mit einem Teaser zur Emerald Witch-Arc das Releasedatum der neuen Staffel

Releasedatum: 5. April 2025

5. April 2025 Streamingdienst: Crunchyroll

Crunchyroll Synchro: Japanische Synchro mit deutschen Untertiteln und deutsche Vertonung

Worum geht es in Black Butler: Emerald Witch-Arc? Wie der Titel des Animes es schon verrät, handelt es sich hierbei um eine neue Staffel zur bestehenden Mystery-Thriller-Serie Black Butler.

Black Butler verfolgt die Geschichte des 13-jährigen Ciel Phantomhive, der nach einem traumatischen Erlebnis einen Deal mit dem Dämonen "Sebastian" eingegangen ist, um sich an seinen Peinigern zu rächen und als alleiniger Überlebende der Phantomhives das Erbe anzutreten.

In der neuen Season verschlägt es das dämonische Duo, bestehend aus Ciel Phantomhive und seinem dämonischen Butler Sebastian Michaelis, nach Deutschland. Die Königin Englands hat Ciel darum gebeten, einer Reihe mysteriöser Todesfälle auf den Grund zu gehen.

In Deutschland hören Ciel und Sebastian vom sogenannten "Werwolfswald", der verflucht sein soll. Eine Hexe soll vor ihrer Verbrennung ihre tierischen Begleiter im Wald freigelassen haben und jeden mit dem Tod bestrafen, der es wagt, sich dorthin zu begeben.

Ciel und Sebastian halten die Gerüchte jedoch für reinen Unsinn und begeben sich somit in den Wald, um die Wahrheit hinter den rätselhaften Morden aufzudecken.

Weitere nennenswerte Anime-Serien, die ihr nicht verpassen solltet

Neben diesen vier besonderen Animes gibt es natürlich eine Vielzahl anderer Serien, die ihr Debut oder eine Fortsetzung in der anstehenden Frühlings-Saison feiern. Unter anderem kehrt beispielsweise One Piece am 6. April 2025 endlich wieder zurück und setzt die Egghead-Arc fort.

Zusätzlich gibt es eine neue My Hero Academia-Serie namens "Vigilante: Boku no Hero Academia ILLEGALS", die als Spin-off zur eigentlich Hauptserie dient, und die dritte Staffel von Fire Force – mit der die Geschichte von Fire Force beendet wird.

Welche Anime-Serien habt ihr in dieser Saison auf dem Schirm und welche stehen auf euer Must-Watch-Liste?