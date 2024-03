Hype-Anime Kaiju No. 8 auf Crunchyroll enthüllt mit neuem Action-Trailer das Releasedatum

Kafka Hibino schiebt eine Menge Panik vor dem Release des Kaiju No. 8 Animes im April. (Bild: © Chrunchyroll)

Alle Fans von animierten Zeichentrick-Serien bis hin zu Animes werden nur so überflutet mit Serien-Knallern wie Solo Leveling, Delicious in Dungeon, Ninja Kamui und der Netflix-Adaption von Avatar. Aber die Anime-Szene kennt bekanntlich keinen Halt und so steht auch schon ein neuer Serien-Star am Himmel, nämlich Kaiju No.8.

Neuer actionreicher Trailer kündigt den Start an

Releasedatum: 13. April 2024

13. April 2024 Folgen: Im Wochenrhythmus, Anzahl aktuell noch nicht bekannt

Im Wochenrhythmus, Anzahl aktuell noch nicht bekannt Synchronisation: Momentan Japanisch mit englischen Untertiteln

Im neuesten Trailer zu Kaiju No.8 wurde die Veröffentlichung der ersten Folge im April bekannt gegeben. Neue Episoden werden wöchentlich folgen. Derzeit sind keine weiteren Informationen zur Synchronisation außerhalb der Originalsprache mit englischen Untertiteln oder die komplette Folgenanzahl bekannt.

Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es nähere Informationen zur Vertonung und Episodenanzahl gibt und aktualisieren den Artikel.

Um was geht’s in Kaiju No.8? Die Geschichte dreht sich um den etwas tollpatschigen Kafka Hibino, der durch einen Zwischenfall ein Monster verschluckt und selbst zu einem wird. Dadurch steht er auf dem ersten Platz der Wanted-Liste des nationalen Verteidigungstrupps Japans.

Kaiju No. 8 bekommt Unterstützung von amerikanischen Musikern im Intro und im Ending

Nicht nur basiert der neue Anime bereits auf seiner gleichnamigen Manga, der auf Platz 9 der beliebtesten Titeln von Shonen Jump (via. Shueisha) befindet, sondern konnte sich sogar amerikanische Musiker für das Intro und das Ending sichern.

Intro und Ending werden normalerweise von japanischen Künstlern umgesetzt. Natürlich gab es in der Geschichte der Anime einige Ausnahmen, wo eines der beiden von englischen Künstlern gesungen wird, aber nicht beides. Das ist äußerst selten.

Kaiju No. 8 eröffnet seine Folgen mit dem Lied “Abyss” vom amerikanischen Sänger Yungblud das Opening und endet mit One Republics Song “Nobody” als Ending.

Für diese Serie sieht es also rosig aus und es steht Hauptprotagonisten Hibino nichts mehr im Weg, im April in seiner Monsterform die sogenannten “Kaijus” zu jagen und sich vor den japanischen Militärtruppen in Acht zu nehmen.

Wie sehr freut ihr euch auf die Anime-Adaption von Kaiju No.8 und wie gefällt euch die Musik aus dem Intro und dem Ending?