Nintendo: Leak offenbart zwei mysteriöse Pokémon-Spiele

Pokémon X und Y versetzten die Handlung in die Region Kalos, die sich an Frankreich orientiert und auf eine tragische Geschichte zurückblickt. Es herrschte sehr lange Krieg in Kalos. Zudem scheint es eine Verbindung zwischen dem Land und den Mega-Entwicklungen der Pokémon zu geben. Hier findet ihr zudem die Taschenmonster der 6. Generation. Kein Wunder gilt Kalos als eine sehr interessante Region in der Welt der Pokémon-Spiele.

Allem Anschein nach solltet ihr noch viel mehr von Kalos zu sehen bekommen. Denn einem neuen Nintendo-Leak zufolge (via Nintedoeverything) waren weitere Pokémon-Spiele geplant, welche in dieser Region hätten spielen sollen.

Zwei mysteriöse Spiele

Da war was geplant: Im Quellcode von Pokémon Ultra-Sonne und Ultra-Mond wurden zwei Plätze reserviert. Diese sind Spielen zugeteilt, die in der Kalos-Region spielen sollten. Allerdings ist aus diesen beiden Titeln nie etwas geworden. Geplant waren sie offenbar für einen Release nach Pokémon X und Y und vor Pokémon Sonne und Mond.

Laut der Quelle sollte es einen neuen Helden geben, der ein wenig an Red aus der 1. Generation erinnert. Auch ein Konzeptbild einer neuen Hafenstadt ist aufgetaucht.

Der neue Leak wurde noch nicht ganz durchforstet. Es könnte sein, dass also noch einige weitere, interessante Informationen auftauchen. Beispielsweise gibt es Dateien mit dem Namen "ios-releases" und etwas zu einem Wii-Projekt.

Wir müssen uns noch etwas gedulden, bis der Leak komplett ausgewertet wurde. Vielleicht erfahren wir dann noch mehr zu diesen interessanten Pokémon-Spielen, die in der Kalos-Region angesiedelt gewesen wären.

Hätte ihr euch über weitere Spiele in der Kalos-Region gefreut? Was glaubt ihr, wären das für Titel geworden?