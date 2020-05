Neuer Nintendo-Leak: Jetzt hat es den 3DS erwischt

Nun ist auch derr Quellcode von Nintendos Handheld-Konsole 3DS im Netz aufgetaucht. Vor Kurzem erst gab es einen Leak bezüglich der Wii, des Gamecube und des N64. Mit dabei ist sogar der Spielcode des Spiels Pokémon Diamant und Pearl. (via ResetEra)

Allerdings gibt es dieses Mal keine "begleitenden" Design-Dokumente, was die Sache aber nicht besser macht. Der Schlag dürfte für Nintendo daher fast noch härter sein, da sich der 3DS anders als die anderen Systeme noch in Produktion befindet. Es ist eine Konsole, die ihren Lebenszyklus noch nicht beendet hat.

Schaden hält sich wohl in Grenzen

Glück im Unglück? Einen größeren Schaden braucht Nintendo zum aktuellen Zeitpunkt aber offenbar trotzdem nicht zu befürchten. Denn aus dem Quellcode des 3DS wurden bisher noch keine wirklich wichtigen Dinge enthüllt. Auch im Code von Pokémon Diamant und Pearl gibt es keine Hinweise auf bisher nicht veröffentlichte Pokémon.

Trotzdem: Dies ist innerhalb kürzester Zeit ein weiterer, großer Leak bei Nintendo. So etwas darf eigentlich gar nicht passieren. Bei Nintendo gibt es also Bedarf an besseren Sicherheitsmaßnahmen, um solche Leaks in Zukunft unterbinden zu können.

Es ist davon auszugehen, dass der neue Leak rund um den 3DS mit den Enthüllungen bezüglich der Wii, des Gamecube und des N64 zusammenhängt und es demselben Personen gelang, die Daten zu stehlen. Trotzdem erweckt das alles nicht gerade viel Vertrauen in Nintendos Sicherheitssysteme.

Eine Stellungnahme von Seiten Nintendos zum Auftauchen des Quellcodes des 3DS und des Spiels Pokémon Diamond and Pearl gibt es aktuell noch nicht.