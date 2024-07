Neuer Leak zu One Piece-Kapitel 1120 enthüllt ein neues Mitglied der D. Familie und das hat niemand kommen sehen

Die Strohhüte sind geschockt über die neue Enthüllung einer weiteren Person mit dem D. im Nasmen. (Bild: © Toei Animation)

Die ersten Leaks zum nächsten One Piece-Kapitel 1120 machen bereits ihre Runde in den sozialen Medien. Obwohl es noch keine Scans zu den japanischen Manga-Seiten gibt, lassen sich auf diversen Fan- und Leak-Accounts bereits grobe Zusammenfassungen des nächsten Kapitels von One Piece finden.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den einzelnen Mitgliedern der D. Familie.

Wir werden in diesem Artikel nicht auf alle Einzelheiten des Leaks eingehen, sondern uns auf eine der größten Enthüllungen im Zusammenhang mit der D. Familie konzentrieren. Und nein, es dreht sich hierbei nicht um die Bestätigung von Gol D. Roger, bei dem sich Fans die Verbindung zur D. Familie schon lange gedacht haben und es in One Piece über die Jahre bereits angeteast wurde.

Bei den Leaks wurde ein ganz anderer Charakter als Mitglied der D. Familie bestätigt und das hat sicherlich kaum jemand kommen sehen. Schließlich ist diese Figur schon längst verstorben, hatte nichts mit den anderen Figuren mit dem D. im Namen nichts zu tun und tauchte bisher nur in der Vergangenheit eines Strohhut-Mitglieds auf.

Das D. Familienmitglied und dessen Verbindung zu den Poneglyphen und Vegapunk

Bei dem Mitglied handelt es sich um den verstorbenen Professor Kleeblatt (im Japanischen: Clover), der vor 22 Jahren bei einem Buster Call auf Ohara getötet wurde. In einer Rückblende in Kapitel 1120 sind Vegapunk und Professor Kleeblatt in den Punk Records zu sehen und unterhalten sich. Dabei offenbart der Professor dem Wissenschaftler, dass auch er den Namen D. trägt.

Fans haben bereits geahnt, dass Professor Kleeblatt Vegapunk und Dragon kennt, aber mit dieser Enthüllung wird dessen Verbindung zum Wissenschaftler nun endgültig bestätigt. Professor Kleeblatt war nicht nur ein Wissenschaftler wie Vegapunk, sondern in seinen jungen Jahren auch ein Abenteurer.

Als junger Mann und zukünftiger Forscher war er wie besessen vom verlorenen Jahrhundert und auf der Suche nach seltenen Texten wie den Poneglyphen, um mehr über die Vergangenheit der Welt zu erfahren. Auf seiner Reise schlossen sich mehr Archäologinnen und Archäologen an und somit wurde das Heilige Land der Archäologen auf Ohara gegründet.

Professor Kleeblatt starb bei der Vernichtung von Ohara und wurde beim Buster Call getötet worden

Professor Kleeblatt war auch Nico Robins Mentor in der Archäologie, verbat ihr aber das Studieren der Poneglyphen aus dem verlorenen Jahrhundert. Grund dafür war seine Angst, dass sie den gleichen Weg wie ihre Mutter einschlagen und von der Weltregierung gejagt werden könnte.

Der Professor wurde später bei einer Konfrontation mit Oberbefehlshaber Spandine auf Befehl der Fünf Weisen angeschossen und verwundet, bevor der offizielle Buster Call auf Ohara von der Weltregierung bekannt gemacht wurde. Nico Robin war die einzige Überlebende der Vernichtung Oharas.

Es ist nicht bekannt, ob Professor Kleeblatt an der Schusswunde oder durch den Buster Call auf Ohara starb.

Nichtsdestotrotz wurde er nun als einer der D. Familienmitglieder aus der Rückblende in Kapitel 1120 enthüllt. Was Eiichiro Oda mit den neuen Informationen sagen möchte und welche große Bedeutung das noch haben wird, wird eventuell in kommenden Kapiteln erklärt. .

Hat euch diese Enthüllung genauso überrascht wie uns? Was ist eurer Meinung nach die wahre Bedeutung des D im Namen der unterschiedlichen Charaktere?