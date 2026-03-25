Neuer PS5-Rennspielhit erscheint morgen: Legendäre Reihe ist nach 30 Jahren endlich zurück!

Diese Fortsetzung einer 90er-Jahre-Rennspiellegende bringt erstaunlich viele frische Ideen mit.

Schon am 26. März, also morgen, erscheint ein neuer Rennspielhit, dem vor allem diejenigen unter euch, die gerne im Singleplayer spielen, unbedingt mal einen Blick gönnen sollten. Die Fortsetzung einer vor 32 Jahren gestarteten Arcade-Racer-Reihe, welche bereits seit Jahrzehnten auf einen neuen Teil wartet, könnt ihr euch unter anderem hier bei Amazon für PS5 in verschiedenen Editionen mit unterschiedlichen Extras schnappen:

Übrigens stehen in den nächsten Tagen und Wochen noch ein paar weitere große PS5-Neuerscheinungen an. Hier die wichtigsten, damit ihr nichts verpasst:

Arcade-Schlachtfeld mit Story: Das ist der neue Rennspiel-Hit für PS5!

Screamer schickt euch auf abwechslungsreiche Kurse, von der Natur bis in die futuristische Großstadt.

Bei dem neuen Rennspielhit handelt es sich um Screamer, ein Reboot der gleichnamigen Reihe, die hier in Deutschland unter dem Namen Bleifuß bekannt ist. Auch der neue Teil wird wieder von Milestone entwickelt, die schon im Jahr 1994 das erste Bleifuß veröffentlichten (damals noch unter dem Namen Graffiti) und seither Dutzende weitere Rennspiele geschaffen haben, darunter die Reihen MotoGP, Ride und Hot Wheels Unleashed.

Bis zu einem gewissen Grad bleibt das neue Spiel seinen Ahnen treu: Es handelt sich erneut um einen schnellen Arcade Racer, der sich wenig für Realismus und dafür desto mehr für halsbrecherische Geschwindigkeit interessiert. Eine Open World gibt es hier nicht, dafür aber abwechslungsreiche Strecken vom Wald über die Wüste bis hin zu den Straßenschluchten der Großstadt, die ihr nach und nach freischaltet.

Screamer bringt jedoch auch viele Neuerungen mit, darunter der Fokus auf einen im Anime-Stil inszenierten Story-Modus. Dieser dreht sich um fünf Teams mit Charakteren von Soldaten über Wissenschaftler bis hin zu skrupellosen Kriminellen, welche in einer dystopischen Welt an dem Screamer-Turnier eines mysteriösen Meisters teilnehmen. Bei den überzeichneten Figuren und der dramatischen Geschichte hat man tatsächlich das Gefühl, Teil eines Rennsport-Animes zu sein.

Durch solche Attacken macht Screamer die Rennstrecke zum Schlachtfeld.

Wer will, kann den Story-Modus ignorieren und im Arcade-Modus weitere Strecken und Upgrades für die Wagen freischalten. Hier wie dort hat das Rennspiel auch spielerisch einige Besonderheiten. So geht es in Rennen oft nicht nur darum, als Erster ins Ziel zu kommen, sondern etwa auch darum, Gegner von der Strecke zu drängen und zu vernichten. Mit Aktionen wie Boost, Strike, Shield und Overdrive wird die Strecke zu einem wahren Schlachtfeld.

All dies mit dem richtigen Timing zu beherrschen, ist gar nicht mal so einfach, zumal auch noch das ungewöhnliche Twin-Stick-Driftsystem Einarbeitung erfordert. Screamer ist deshalb weit anspruchsvoller, als man es von einem Arcade Racer erwarten würde, bietet dafür aber eben auch mehr Tiefgang und außerdem ein einzigartiges Spielgefühl. Vor allem dann, wenn euch der Story-Modus interessiert, solltet ihr dem neuen PS5-Rennspielhit eine Chance geben.