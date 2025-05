Neuer PS5-Shooter erscheint nächste Woche: So vielfältige fremde Welten haben wir selten in einem Actionspiel gesehen!

Ab dem 8 . Mai könnt ihr mit der Waffe in der Hand bunte, aber gefährliche Welten erkunden.

Schon am 8. Mai, also am Donnerstag nächster Woche, ist es so weit: Mit Revenge of the Savage Planet erscheint der Nachfolger des First-Person-Shooters Journey to the Savage Planet, der 2020 ein kleiner Überraschungshit war. Das Actionspiel, das ihr sowohl allein als auch im Koop (online oder im Split Screen) spielen könnt, könnt ihr jetzt bei Amazon für PS5 oder Xbox Series X vorbestellen:

Natürlich werdet ihr Revenge of the Savage Planet auch digital kaufen können, in dieser Form wird das Actionspiel ebenfalls auf PC erhältlich sein. Die Vorbestellungen wurden für die digitale Version allerdings noch nicht gestartet.

Third Person & 5 wilde Planeten: Das ist Revenge of the Savage Planet

Revenge of the Savage Planet bleibt zwar eng am Vorgänger, was den bunten Look, das abgedrehte Artdesign und den schrägen Humor angeht, macht ansonsten aber einiges anders. Zum einen erkundet ihr diesmal gleich fünf verschiedene Planeten und durchquert dabei dichten Dschungel ebenso wie Wüsten-, Eis- und Lava-Landschaften. Außerdem haben die Entwickler von der First-Person- zur Third-Person-Perspektive gewechselt.

Der Perspektivwechsel könnte manchen Fan des Vorgängers abschrecken, macht aber durchaus Sinn, wenn man aufs Gameplay schaut. Revenge of the Savage Planet scheint nämlich deutlich mehr Wert auf ein akrobatisches und rasantes Bewegungssystem zu legen, das euch von riesigen Felsen springen, durch die Luft gleiten und in halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Landschaft surfen lässt. Das alles steuert sich natürlich leichter, wenn man in Third Person mehr Übersicht hat.

In Revenge of the Savage Planet stehen euch viele Möglichkeiten zur Verfügung, um die abwechslungsreichen Landschaften flott zu durchqueren.

Natürlich turnt ihr aber nicht nur über die Planeten, sondern setzt auch eine Vielzahl an kreativen Schusswaffen ein. Nicht alle davon sind dazu da, eure Feinde direkt zu töten. Ihr könnt beispielsweise Schleim verspritzen, der Feinde verlangsamt, oder sie in eine explosive Flüssigkeit tränken, die ihr dann mit einer anderen Waffe entzündet. Daneben stehen euch auch verschiedene Nahkampfwaffen zur Verfügung, darunter ein Lasso, mit dem ihr Gegner einfangen könnt.