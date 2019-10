Ihr sammelt ausgefallene Xbox-Controller? Dann solltet ihr euch den DPM X019-Controller für die Xbox One mal genauer anschauen. Den hat Microsoft just angekündigt und dabei gleich zwei Besonderheiten herausgestellt.

Zum einen fällt natürlich sofort das Design im sogenannten Aquabrush-Stil auf, das an ein Aquarell-Gemälde erinnert. Sehr speziell, aber auch sehr schick, wie wir finden.

Exclusively available for #X019 from November 14, say hello to the limited run DPM X019 Aquabrush Xbox Controller.



