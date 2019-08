Microsoft kündigt "viele Überraschungen" für Xbox-Event X019 an

Die gamescom in Köln ist noch nicht einmal vorbei, da hat sich Xbox Marketing-Manager Aaron Greenberg bereits über das nächste Event geäußert, auf dem Microsoft prominent vertreten sein wird.

Die Rede ist vom X019, das vom 14. bis zum 16. November in London stattfinden wird. Die X0-Events sind reine Xbox-Veranstaltungen, auf denen unter anderem neue Gameplay-Szenen und Trailer gezeigt werden, aber auch Neuankündigungen erfolgen können.

Und wenn man Greenbergs Worten im Interview mit Twinfinite Glauben schenkt, erwartet Xbox-Fans in diesem Jahr einiges.

"Wir machen eine Xbox Show, wir machen eine Live Show. Es ist unsere größte Inside Xbox Show des Jahres. Wir haben viele Überraschungen geplant. Wir haben eine Menge Content, der von den Xbox Game Studios und Third-Party-Partnern kommt. "

Greenberg deutet komplett neue Spiele an

Dabei deutetet er auch an, dass alle, die beim Event dabei sein oder zuschauen würden, einige Einblicke zu Spielen sehen werden, die sie noch nie gesehen hätten. Weiter ins Details wollte Greenberg allerdings nicht gehen.

Was bedeutet das? Auf welche Titel Aaron Greenberg mit seinen Aussagen anspielt, ist natürlich pure Spekulation. Wir würden uns jedenfalls sehr über Neuigkeiten zu Ori and the Will of the Wisps freuen, um diesen Titel herrschte in Köln ja weitestgehend Funkstille.

Auch ein neuer Trailer zu Halo: Infinite hätte was und wer weiß, vielleicht erfahren wir ja auch Neuigkeiten zur Xbox Scarlett? Aber wir schweifen ab, spätestens Mitte November werden wir alle schlauer sein.

Werdet ihr euch den X019-Event anschauen?