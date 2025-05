Battlefield vor GTA 6: Der nächste Teil der Shooter-Reihe soll vor dem Open-World-Abenteuer erscheinen

Das nächste Battlefield soll sich wieder an den erfolgreichen Teilen orientieren.

Die einst so beliebte und erfolgreiche Battlefield-Reihe ist in den vergangenen Jahren gehörig in Schieflage geraten. Derzeit arbeiten EA und DICE daran, mit dem nächsten Ableger wieder in die Panzerspur zu finden. Jetzt gibt es neue Infos zum Release und der Präsentation.

Battlefield 7 kommt noch vor GTA 6

Nach dem ziemlich gefloppten Battlefield 2042 haben die Entwickler*innen für den nächsten Ableger einen ganz neuen Ansatz gewählt. Die Community des Spiels soll schon früh in die Entwicklung eingebunden werden, um zu verhindern, dass man sich erneut in eine völlig falsche Richtung bewegt.

Interessierte können daher schon seit geraumer Zeit an Playtests teilnehmen. Die finden eigentlich unter Verschluss statt, trotzdem sind natürlich schon jetzt zahlreiche Informationen und Gameplay-Ausschnitte geleakt worden.

Ganz geheim ist das nächste Battlefield also schon lange nicht mehr, eine umfangreiche, offizielle Vorstellung steht aber noch aus.

Die Vorstellung des neuen Battlefield ist aber für den Sommer 2025 geplant, wie der EA-CEO Andrew Wilson in einem Finanzbericht verraten hat:

Mit Blick auf die Zukunft sind wir zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, eine umfangreiche Pipeline umzusetzen - beginnend in diesem Sommer mit der mit Spannung erwarteten Enthüllung von Battlefield, einem entscheidenden Schritt bei der Entwicklung unserer nächsten Generation von Blockbuster-Unterhaltung.

Irgendwann im Sommer gibt es also endlich mehr handfeste Infos zum nächsten Battlefield. Das Summer Games Fest Anfang Juni würde sich für einen solchen Blockbuster-Reveal eignen.

Das ist das Release-Fenster: Wann der neue Shooter genau erscheint, wissen wir hingegen noch nicht. EA hat aber gesagt, dass der Titel noch im Fiskaljahr 2025, also bis spätestens April 2026 auf den Markt kommen soll.

Nach der Verschiebung von GTA 6 bedeutet das also, dass wir das nächste Battlefield möglicherweise noch vor dem Open-World-Epos von Rockstar Games spielen können. Ob DICE bis zum Herbst/Winter 2025 fertig wird, ist allerdings unklar.

Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf das nächste Battlefield?