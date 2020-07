Neues Fable wird laut Gerücht beim Xbox Series X-Showcase enthüllt

Viele Fable-Fans wünschen sich seit geraumer Zeit einen neuen Teil der RPG-Reihe. Die Gerüchte rund um eine Fortsetzung halten sich entsprechend hartnäckig und jetzt bekommen sie neuen Aufwind: Angeblich soll ein neues Fable bei Microsofts großem Xbox Series X-Spieleshowcase enthüllt werden. Laut dem vermeintlichen Insider sei zwar kein Gameplay-Trailer zu erwarten, aber Fable werde angeblich in einem In Engine-Trailer gezeigt.

Die Gerüchte um ein neues Fable könnten endlich wahr werden

Was lange währt? Seit geraumer Zeit gibt es immer wieder neue Hinweise darauf und Spekulationen rund um eine Fable-Fortsetzung. Microsoft hat zum Beispiel Platzhalter-Leaks dementiert, aber auch die Markenrechte erneuert.

Die Hinweise verdichten sich nun schon eine ganze Weile, dass ein neuer Fable-Teil von den Forza Horizon-Entwickler*innen Playground Games kommen könnte. Die haben schon 2017 neues Personal für die Arbeit an einem Open World-RPG gesucht.

Jetzt gibt es gleich zwei neue Richtungen, aus denen erneut auf ein kommendes Fable-Sequel hingewiesen wird. Offiziell bestätigt oder angekündigt wurde aber immer noch nichts.

Angeblich zeigt Microsoft noch diese Woche einen erster Trailer

Kein Gameplay: Wie der bekannte Twitter- und ResetEra-Nutzer Klobrille zu Protokoll gibt, enthüllt Microsoft angeblich auf dem kommenden Xbox Series X-Spiele-Showcase einen neuen Fable-Teil. Aber wer jetzt auf einen Gameplay-Trailer hofft, muss sich anscheinend noch etwas länger gedulden.

In einem Foren-Beitrag auf Reset-Era erklärt der vermeintliche Insider, dass Microsoft das neue Fable lediglich in einem In Engine-Trailer vorstellen werde. Richtiges Gameplay soll angeblich keines gezeigt werden. Das Ganze sei eher so zu erwarten, wie es Sony mit dem Horizon 2: Forbidden West-Trailer gemacht habe.

Dazu passt, dass auch Alanah Pearce erst vor Kurzem wieder davon gesprochen hat, dass ein neues Fable angeblich kommen soll (via: Reddit). Auch dabei handelt es sich aber natürlich immer noch nicht um eine offizielle Bestätigung, sondern nach wie vor um ein Gerücht.

Was genau uns dann tatsächlich bei dem Event am 23. Juli erwartet, steht aktuell noch in den Sternen. Sicher ist, dass sich alles um die Spiele der Next Gen-Xbox drehen soll. Was genau sich die Gamepro-Menschen vom Series X-Games-Showcase wünschen, könnt ihr hier nachlesen.

Glaubt ihr an ein neues Fable? Wie müsste das für euch werden und was erhofft ihr euch sonst noch vom Xbox-Showcase?