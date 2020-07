Xbox Series X-Event: Microsoft verrät Termin für Xbox Games Showcase

Schon vor knapp zwei Monaten hatte Microsoft angekündigt, im Juli 2020 ein großes Event für die First-Party-Spiele der Xbox Series X abzuhalten. Jetzt ist endlich der offizielle Termin des Xbox Games Showcase bekannt.

Datum: Donnerstag, der 23. Juli 2020

Donnerstag, der 23. Juli 2020 Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit, eine Pre-Show startet bereits um 17 Uhr

Ihr könnt die Veranstaltung unter anderem live auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen verfolgen. Auch GamePro.de wird das Event live begleiten und euch euch mit den wichtigsten Informationen zu den Ankündigungen des Showcase versorgen.

Was zeigt Microsoft auf dem Xbox Games Showcase?

Der Name deutet es bereits an: Spiele. Darunter werden vermutlich sehr viele First Party-Produktionen sein, immerhin arbeiten 15 interne Studios an Spielen für die Xbox Series X. Wir halten es allerdings nicht für ausgeschlossen, dass auch Third Party-Spiele auf dem Event gezeigt werden.

Fest steht bislang nur ein Titel, denn Microsoft hat bereits bestätigt, dass es im Juli endlich Gameplay zum heiß erwarteten Halo Infinite geben wird. Wir rechnen also mit einer ausführlichen Präsentation des Shooters.

Und was ist mit Hardware? Bereits seit längerem wird gemutmaßt, dass Microsoft auf dem Juli-Event auch eine zweite Next Gen-Xbox mit dem Codenamen "Lockhart" enthüllt. Das ist natürlich weiterhin im Bereich des Möglichen, der Name des Events verrät aber schon, worauf der Fokus liegen wird.

Dazu passen übrigens auch die aktuellen Gerüchte zur Lockhart, nach denen das System erst im August enthüllt werden soll.

Werdet ihr einschalten? Was hofft ihr im Xbox Games Showcase zu sehen?