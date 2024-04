Wo bleibt das neue FIFA? So steht es um den offiziellen Konkurrenten zu EA Sports FC

So steht es um das neue FIFA, das nicht mehr von EA entwickelt wird.

2022 ging eine der legendärsten Partnerschaften der Videospielgeschichte zu Ende, als feststand, dass Electronic Arts Fußballsimulation nicht mehr unter dem Namen FIFA erscheinen wird, sondern EA Sports FC 24 – alle Infos zum nächsten Ableger haben wir für euch bereits zusammengefasst.

Die FIFA kündigte daraufhin an, dass man künftig in Konkurrenz zu EA treten und mithilfe eines neuen Entwicklers ein eigenes Spiel herausbringen werde. Wie es um die neue Reihe zwei Jahre nach der Trennung von EA steht, fassen wir hier für euch zusammen.

Hinweis: Nach Erhalt neuer Information werden wir den Artikel aktualisieren. Ihr seid hier also immer auf dem aktuellen Stand was die Zukunft der FIFA-Reihe anbelangt.

Vollmundigen Versprechen folgt die große Stille

Bereits im Mai 2022, also kurz nach Aufkündigung der Partnerschaft, gab es ein erstes Statement von FIFA-Präsident Gianni Infantino darüber, wie der Weltfußballverband die Reihe künftig fortführen möchte.

Das beste und authentischste Fußballspiel heißt FIFA

Das Statement von Infantino las sich wie eine Kampfansage an EA und machte klar, dass Fans von Fußballsimulationen das qualitativ beste Spiel weiter unter dem Namen FIFA bekommen:

"Ich kann ihnen versichern, dass das einzig authentische und reale Spiel, das den Namen FIFA trägt, zugleich das beste verfügbare für Spieler und Fußball-Fans sein wird. Der Name FIFA ist der einzig globale und originelle Titel. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 und folgende - die Konstante ist der Name FIFA, der für immer bestehen bleibt und stets DAS BESTE bleiben wird."

Offizielle Neuigkeiten zu FIFA 25 bleiben bislang aus

Nach dem vollmundigen Versprechen von Infantino dauerte es jedoch gut zehn Monate, bis im März 2023 ein neues Statement des FIFA-Präsidenten für Aufsehen und aufgrund der recht ungewöhnlichen Wortwahl für Belustigung unter Fußballfans sorgte.

"Das neue FIFA-Spiel - FIFA 25, 26, 27 und so weiter - wird immer das beste egame für jedes Mädchen oder jeden Jungen sein, wir werden bald Neuigkeiten dazu haben."

Mittlerweile sind 13 Monate vergangen, in denen es keine neuen offiziellen Informationen zum FIFA "egame" gab. Kurios ist vor allem, dass selbst der Entwickler bislang noch nicht bestätigt wurde und es keinerlei Informationen darüber gibt, was uns inhaltlich in FIFA 25 erwartet.

Der Entwickler scheint gefunden und es ist... 2K!

Doch wie die Gerüchteküche im echten Fußball täglich brodelt, so tut sie das auch beim virtuellen Sport.

Während sich der Weltfußballverband also weiter über ihr eigenes neues Spiel in Schweigen hüllt, deutet alles darauf hin, dass ein Entwickler bereits gefunden wurde. Das neue FIFA soll demnach von 2K Games entwickelt werden, die neben EA wie kein zweiter Entwickler für Sportspiele stehen: NBA 2K, WWE 2K und die Top Spin-Reihe als prominente Beispiele.

Woher stammt das 2K-Gerücht? Aus zuverlässigen Quellen. So gab nicht nur Leaker Zuby_Tech die Info weiter, der zuvor beispielsweise die ersten Bilder der PS Portal geleakt hat. Auch Redakteur Mike Straw von der gut vernetzten Seite Insider-Gaming schreibt:

"Ich habe Gerüchte gehört, dass FIFA/2K an einer Partnerschaft arbeiten, damit 2K ein offiziell lizenziertes FIFA-Spiel entwickeln kann."

Bis die FIFA die Partnerschaft mit 2K offiziell bekannt gibt, gilt es die Info natürlich noch mit Vorsicht zu genießen. Ob ein solcher Deal sinnig wäre, dazu ein paar persönliche Worte: