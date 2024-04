EA Sports FC 25: Alles zum Release, Preis, Lizenzen und mehr

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zu EA Sports FC 25.

Nachdem EA die Partnerschaft mit der FIFA vor zwei Jahren beendet hat, geht die Fußballsimulation im Jahr 2024 erneut unter neuem Namen ins Rennen. Hier im Artikel fassen wir für euch alles Wichtige zu EA Sports FC 25 zusammen.

Disclaimer: Der Artikel wird aktualisiert, sobald uns neue Informationen erreichen. Ihr seid hier also immer auf dem aktuellen Stand.

Der Release: Wann erscheint EA Sports FC 25?

Ende September bis Anfang Oktober

Einen konkreten Release-Termin gibt es aktuell noch nicht, jedoch veröffentlicht EA die neuen Ableger seit vielen Jahren stets im gleichen Zeitraum. EA Sports FC 24 erschien beispielsweise am 29. September 2023, FIFA 23 ein Jahr zuvor am 30. September.

Früher spielen dank Early Access: Holt ihr euch die Ultimate Edition, werdet ihr wohl wieder eine ganze Woche früher spielen können.

Preis: So viel wird EA Sports FC auf eurer Konsole und PC kosten

Zwar wurden die Preise für EA Sports FC 25 noch nicht enthüllt, es würde uns jedoch stark wundern, wenn sie von denen aus dem Vorjahr abweichen.

Standard-Edition - PS5 / Xbox Series X|S / PS4 / Xbox One: 79.99€

- PS5 / Xbox Series X|S / PS4 / Xbox One: 79.99€ Standard Edition - PC: 69.99€

- PC: 69.99€ Standard Edition - Switch: 59.99€

- Switch: 59.99€ Ultimate Edition - Konsole: 109.99€

- Konsole: 109.99€ Ultimate Edition - PC: 99.99€

Plattformen: Erscheint EA Sports FC 25 auf meiner Konsole?

Dass EA Sports FC 25 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheint, ist zwar nicht bestätigt, aber so gut wie sicher. Die spannendste Frage ist, ob auch PS4 und Xbox One in diesem Jahr noch unterstützt werden

Kommen eine PS4- und Xbox One-Version? Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das der Fall. PS3 und Xbox 360 wurden fünf Jahre nach Erscheinen der neuen Konsolengeneration noch weiter unterstützt. Da sich die Current-Gen erst in ihrem vierten Jahr befindet und bei weitem noch nicht so stark verbereitet ist wie PS4 und Xbox One zusammen, gehen wir aktuell stark davon aus, dass beide Konsolen bedient werden.

Wer wird Cover-Star von EA Sports FC 25?

Wahrscheinlicher Zeitraum der Bekanntgabe: Juli

Im vergangen Jahr zierte Erling Haaland das Cover der Standard-Edition von EA Sports FC 24 und die Chancen stehen nach seinem Sieg mit Manchester City in der Champions League und seinem Status als einer der weltweit besten Stürmer gut, dass ihm die Ehre auch 2024 gebührt. Sein Vorgänger Kylian Mbappé war sogar in drei aufeinanderfolgenden Jahren (FIFA 21-23) der Cover-Star.

Ein weiterer vielversprechender Kandidat wäre Jude Bellingham, der nach seinem Wechsel vom BVB zu Real Madrid aktuell zu den populärsten und besten Spielern weltweit zählt.

Für die Ultimate Edition hatte sich EA im vergangenen Jahr ein ganz besonderes Bild ausgedacht.

Neues Kommentatoren-Duo in EA Sports FC 25

Erstmal seit 2016 werden nicht mehr Frank Buschmann und Wolf-Christoph Fuss die Spiele in der deutschen Version kommentieren, das teilten beide Ende 2023 mit. (via Kicker) Laut Fuss habe EA die Entscheidung getroffen.

Welches Duo die beiden beerbet, ist offiziell noch nicht bekannt. Im Netz kursiert jedoch ein geleakter Clip, der Kommentatorin Claudia Neumann im Gespräch mit einem angeblichen Mitarbeiter von EA zeigt. Ob es sich hierbei jedoch um einen cleveren Fake oder einen konkreten Hinweis handelt, ist jedoch nicht eindeutig festzustellen, weshalb ihr die Info mit Vorsicht genießen solltet.

Bestätigte Lizenzen für Ligen und Teams

Auch in diesem Jahr müsst ihr nicht fürchten, dass ohne FIFA im Namen eure Lieblingsligen- und Teams wie die Bundesliga, Premier League oder die La Liga nicht im Spiel sind. Bereits Anfang des Jahres hat die DFL (Deutsche Fußball Liga) bestätigt, dass die urprünglich bis 2025 laufende Partnerschaft mit EA um zwei weitere Jahre verlängert wurde.

Welche Ligen und Teams konkret im Spiel sind, bleibt derweil abzuwarten. Auch, ob EA den Frauenfußball in diesem Jahr weiter ausbaut. In EA Sports FC waren über 30 Ligen, 700 Teams und 19.000 lizensierte Spielerinnen und Spieler vertreten.

Ultimate Team, Karriere und mehr: Diese Modi sind mit dabei

Auch im neuen Ableger werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder die altbekannten Modi vorfinden:

Ultimate Team

Karrieremodus

Pro Clubs

VOLTA Football

Welche Neuerungen die Modi mit sich bringen, könnten wir ab Juli erfahren. Im Vorjahr machte zunächst der Reveal des Covers der Ultimate Edition am 10. Juli den Anfang, eher am 18. Juli die ersten Angespielt-Previews veröffentlicht werden durften.

Wie gewohnt, informieren wir euch hier auf GamePro über alles Wichtige zum neuen Ableger und werden diesen Artikel nach Bekanntgabe weiterer Infos zeitnah aktualisieren.

Rechnet ihr in diesem Jahr mit einer großen Neuerung oder denkt ihr, es bleibt alles beim Alten in EA Sports FC? Welche Neuerung würdet ihr euch wünschen?