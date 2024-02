Dragon Ball Super-Kapitel teast neuen epischen Kampf an - Beast Gohan vs. Ultra Instinct Goku!

Gohan ist sich seiner Stärke in seiner in seiner "Beast"-Form bewusst und tendiert zur Arroganz. (Bild: © Toei Animation)

In der Dragon Ball-Community kommt immer wieder die Frage auf, wer nun der stärkste Saiyajin unter unseren geliebten Kämpfern Gohan, Vegeta und Goku ist. Seit neuestem scheint Schöpfer Akira Toriyama im Manga auf Gohans steigende Stärke hinzuweisen.

Im Dragon Ball Super Film: Super Hero als auch im Manga in der gleichnamigen Arc hat Gohan eine neue starke Transformation namens “Beast” erreicht. Da nur er diese Form beherrscht, wird sie auch “Beast Gohan” genannt.

Dadurch, dass der Saiyajin nun ein neues, enormes Level an Stärke gewonnen hat, ist Son Goku natürlich daran interessiert, sich mit seinem Sohn zu messen. In den Entwürfen zum neuen Kapitel 102 der Mangareihe, das diese Woche noch offiziell erscheinen wird, fordert Goku seinen Sohn zu einem Trainingskampf heraus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Gohan setzt eins drauf und übertrifft sich wieder

In den vorherigen Geschehnissen in der Dragon Ball-Geschichte hat Gohan schon mehrmals bewiesen, dass er entweder auf der gleichen Machtstufe wie sein kampflustiger Vater oder sogar stärker als er sein kann.

Mit seiner Transformation in der Boo-Arc von Dragon Ball Z zum “Mystic Gohan”, auch als “Ultimativer Gohan” bekannt, schaffte er es, die Kräfte eines dreifachen Super Saiyajins zu nutzen – ganz ohne die kräftezehrenden und körperlichen Einschränkungen zu erleiden, die mit der Verwandlung in einen Super Saiyajin einhergehen. Stattdessen hat er sein normales Aussehen mit schwarzen Haaren und dunklen Augen beibehalten.

“Mystic Gohan” war durch die fehlende Limitierung eines dreifachen Super Saiyajins und konstantes Training in der Lage, auf dem gleichen Stärkelevel wie ein Super Saiyajin Blue zu kämpfen. Mit seiner neuesten und “finalen” Form "Beast Gohan" hat er noch einmal seine Grenzen übertroffen.

Beast Gohan gegen gemeisterten Ultra Instinct - Wer wird also der Gewinner sein?

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Im letzten Trainingskampf in Episode 90 des Animes hat Gohan in seiner “Mystic”-Form schon einmal gegen seinen Vater gekämpft. Dort äußert Gohan den Wunsch, die stärkste Form überhaupt zu erreichen, die bisher niemand gesehen hat und fordert Goku, seine vollen Kräfte gegen ihn einzusetzen.

Daraufhin verwandelt dieser sich in den Super Saiyajin Blue und aktiviert zusätzlich noch das Kaioken, welches die Kampfkraft umso mehr steigert. Auch wenn Gohan mit ihm anfangs mithalten konnte, hat er letzten Endes gegen seinen Vater verloren.

Jetzt steht also die Revanche an. Während Gohan an seiner Beast-Form gearbeitet hat, hat natürlich auch Son Goku hart trainiert und die göttliche Kampftechnik Ultra Instinct gemeistert, weshalb sie auch unter dem Namen "Gemeisterter Ultra Instinct” bekannt ist und nun der aktuell stärksten Kampfform von Goku entspricht. Es lässt sich nur vage vermuten, wie stark Gohan wirklich in seiner Beast-Form ist und ob er tatsächlich laut Bulma und Pan stärker als Goku und Vegeta geworden ist.

Wer auch immer in diesem zukünftigen Schlagabtausch in Kapitel 102 zwischen Vater und Sohn als Sieger hervorgehen wird, wir sind gespannt auf den Kampf.

Seid ihr gespannt auf das neue Kapitel des Dragon Ball Super Mangas und wer wird eurer Meinung nach gewinnen?