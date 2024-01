Dragon Ball Super enthüllt die Macht von Son Gohans neuer Form - und jetzt ist er noch stärker als Goku und Vegeta

Son Gohan beherrscht seine Beast-Form.

In Dragon Ball können Saiyajins die unterschiedlichsten Formen annehmen. Zuletzt haben Piccolo und Son Gohan sowohl in Dragon Ball Super: Super Hero als auch im Dragon Ball Super-Manga zeigen können, welche Kräfte in ihnen stecken.

Im 101. Kapitel des Mangas setzt Son Gohan seine besonders starke Form erneut ein. Mehrere Details lassen erahnen, wie mächtig diese Stufe wirklich ist. Möglicherweise wird Son Gohan dadurch zum stärksten Saiyajin – sogar stärker als sein Vater Son Goku.

Dragon Ball Super: Son Gohans Beast-Form ist mächtiger als Son Goku

Was passiert in Kapitel 101? Son Gohan wird von zwei Männern bedroht und fürchtet, dass sie seine Tochter Pan erneut entführen wollen. Deshalb wechselt er in wenigen Sekunden zur Beast Form, um es mit den Verbrechern aufzunehmen.

Er schafft es, die Beast-Form ohne große Anstrengung auszulösen. Das deutet darauf hin, dass diese Form mittlerweile zu seiner Standardform geworden ist – ähnlich wie es der Super Saiyajin Blue für Son Goku und Vegeta ist.

Den Ausschnitt gibt es beim Twitter-User Diego Vega zu sehen:

Seine Macht ist so riesig, dass selbst Son Goku und Vegeta seine Macht auf dem Planeten von Beerus spüren. Sie sind beeindruckt von seiner Macht. Vegeta ergänzt sogar, dass Bulma meinte, Son Gohan hätte Son Goku und Vegeta mittlerweile übertroffen.

Die Beast-Form von Son Gohan gibt es unter anderem in Dragon Ball Super: Super Hero zu sehen. Den Trailer dazu findet ihr hier:

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Was ist das für eine Form? Durch die „Potential Unleashed“-Zeremonie kann ein Kämpfer sein volles Potential freischalten. Sowohl Son Gohan als auch Piccolo haben diese Zeremonie durchgeführt, die ihnen erlaubt, über ihr Limit hinauszugehen.

Bei Son Gohan äußert sich die Technik so, dass er eine gewaltige silberne Haarpracht und rote Augen bekommt. Seine Aura wird silbrig-violett.

Son Goku hat diese Form bislang nicht erlernt. Sie wurde ihm während des Turniers der Universen angeboten, doch es blieb keine Zeit, um das Ritual bei ihm durchzuführen. Bislang hat er nur die Ultra Instinkt-Technik drauf.

Ist Son Gohan dadurch der stärkste Saiyajin? Neben Bulma hat auch Piccolo schon bestätigt, dass Son Gohan mit seiner Beast Form der stärkste Saiyajin ist. Sollte Son Goku ebenfalls die Zeremonie durchlaufen, könnte sich das Blatt wenden.

Doch es gibt noch mehr Charaktere, die noch stärker sind als Son Gohan. Dazu zählen beispielsweise Beerus, Whis und Freezer. Auf Platz 1 ist ein Wesen, das alleine durch seine Gedanken komplette Universen auslöschen und die Realität selbst verändern kann.

Zum Ende des Manga-Kapitels gesellt sich Son Goku zu Son Gohan. Es bleibt abzuwarten, welche weitere Techniken die beiden entwickeln werden und ob Son Goku seinen Sohn eines Tages einholen kann.

Was denkt ihr: Welcher Saiyajin könnte Son Gohan noch einholen?