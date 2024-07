Neue LEGO Minifiguren geleakt und ihr könnt damit euren eigenen Baldur's Gate 3-Charakter nachbauen

Das nächste Minifiguren-Set ist perfekt für Fans von Baldur's Gate 3.

In regelmäßigen Abständen bringt LEGO immer wieder neue Minifiguren-Serien auf den Markt. Diese bestehen für gewöhnlich aus zwölf Figuren zum Sammeln. Welche Minifigur ihr dabei erhaltet, ist Glückssache. Laut einem Leak dürfte die nächste Serie besonders für Gaming- und RPG-Fans interessant sein.

RPG-Charakterbaukasten aus LEGO

Der Leak wurde von dem User Clay_Bricks auf Reddit geteilt und wirkt durchaus glaubwürdig. Hier ist nicht nur ein angebliches Bild aus einem unveröffentlichten Katalog zu sehen, auch LEGO hatte bereits offiziell bestätigt, dass es neben dem großen Dungeons & Dragons-Set auch noch ein Minifiguren-Set geben wird.

Demnach erscheint die nächste Minifiguren-Serie im September und ist ebenfalls an Dungeons & Dragons angelehnt.

Diese Minifiguren könnt ihr sammeln: Die einzelnen Figuren repräsentieren verschiedene Klassen und Völker aus dem Dungeons & Dragons-Universum. Alle Figuren kommen mit Waffen und anderen Accessoires wie einem Schild oder einem Zauberbuch.

Die Köpfe der Figuren sollen je zwei Seiten aufweisen, sodass jede Klasse männlich und weiblich dargestellt werden kann. Ein nettes Detail ist zudem, dass die Oberteile keine Haut zeigen, wodurch sie einfacher untereinander gemischt werden können.

Das sagt die Community: Die allermeisten Kommentare freuen sich über die Serie und loben das Design. Ein User sagt sogar, dass es ihm in diesem Fall egal wäre, welche Figur er am Ende bekomme, da alle gut aussehen. Darauf antwortet BlueAraquanid:

"Ich stimme zu, ich will nur keine Wiederholungen, wenn ich versuche, meinen Baldurs Gate Charakter in Lego zu bauen, haha"

Tatsächlich dürften die Minifiguren eine erstklassige Möglichkeit darstellen, wenn ihr eure Charaktere aus dem Spiel nachbauen möchtet. Immerhin sind damit auch Tieflinge, Drachengeborene oder Elfen möglich.

Das Problem mit den Verpackungen: Die Minifiguren-Serien sorgen auch immer wieder für Diskussionen. Schuld daran sind die Verpackungen. Früher war jede Figur in Plastik verpackt, sodass man mit den Fingern erfühlen konnte, welche Figur in welcher Packung war. So ließen sich doppelte relativ gut vermeiden.

Aus Umweltgründen setzt LEGO aber seit geraumer Zeit auf Kartons aus Pappe. Das ist einerseits natürlich löblich, andererseits ist man jetzt eben auf Glück angewiesen, wenn man alle zwölf oder eine bestimmte Figur ziehen will. Bei der aktuellen Serie wurde die Problematik durch QR-Codes auf der Verpackung gelöst. Ob diese bei der D&D-Serie zurückkehren, bleibt abzuwarten.

Wie findet ihr die Minifiguren-Serie? Reichen die Teile, um euren Charakter aus Baldur's Gate 3 nachzubauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!