Neues Mario-Spiel: Sichert euch diesen potenziellen Rollenspiel-Hit für Switch kurz vor Release zum Top-Preis!

Dieses Mario-Rollenspiel könnte der nächste große Exklusivhit für Nintendo Switch werden. Jetzt könnt ihr es euch günstig im Angebot sichern.

Am 7. November erscheint das nächste große Mario-Spiel exklusiv für Nintendo Switch. Bei MediaMarkt könnt ihr euch Mario & Luigi: Brothership schon jetzt günstig im Angebot sichern. Ihr bekommt satte 20 Prozent Rabatt, was eine Menge ist für eines der vergleichsweise preisstabilen First-Party-Spiele von Nintendo, die oft selbst nach Jahren noch nicht viel günstiger zu bekommen sind. Hier findet ihr den Deal:

Das Angebot ist Teil der Black Deals bei MediaMarkt, sie schon mal auf den großen Black Friday Sale einstimmen sollen und noch bis zum 8. November dauern. Alternativ findet ihr es auch bei Saturn. Mehr zu den Black Deals und den Black Friday Sales bei MediaMarkt und Saturn erfahrt ihr in diesem Artikel:

Mario & Luigi: Brothership: Ein Rollenspiel-Abenteuer auf hoher See!

2:10 Mario & Luigi sind zurück - und das erstmals in 3D und in neuem Look!

Bei Mario & Luigi: Brothership handelt es sich um den sechsten Teil der Rollenspiel-Reihe Mario & Luigi, die vor über 20 Jahren auf dem Game Boy Advance ihren Anfang nahm. Der besondere Gameplay-Kniff der Serie: Ihr steuert Mario und Luigi gleichzeitig! Beide haben ihre für sie reservierten Buttons, um anzugreifen, zu springen und auszuweichen.

Diesmal stechen die beiden Brüder mit einer Mischung aus Insel und riesigem Schiff in See und erkunden das Land Konektania, das in verschiedene schwimmende Inseln mit abwechslungsreichen Landschaften zerbrochen ist, die alle ihr eigenen Geheimnisse bergen. Von der Lava-Insel Flammaika bis hin zum schneebedeckten Schlitteriffa ist so ziemlich alles dabei, was man sich an Mario-Spielwelten wünschen kann.

Mit ihrem Insel-Schiff durchqueren Mario und Luigi den Ozean, auf der Suche nach neuen Inseln und Abenteuern.

Mit der eigenen Bordkanone schießen Mario und Luigi sich selbst auf die Inseln. Dort angekommen lernen sie neue Charaktere kennen, treffen aber auch auf alte Bekannte wie Prinzessin Peach und Bowser. Die Brüder nehmen Quests an, lösen Rätsel und meistern Jump&Run-Abschnitte sowie verschiedene Minispiele. Der Kern des Gameplays sind aber die Kämpfe, die klassisch rundenbasiert ablaufen und in denen Mario und Luigi ihr Fähigkeiten zu mächtigen Kombo-Attacken verknüpfen.

