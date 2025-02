Neues Open-World-Spiel für PS5 erscheint bald: Diese Welt bietet eine Atmosphäre fast wie in Dark Souls!

Eine Welt voller Ruinen und Geheimnisse: Schon bald erscheint ein neues Open-World-Spiel für PS5.

Einen konkreten Release-Termin gibt es zwar noch nicht, aber bereits im zweiten Quartal 2025 soll ein neues Open-World-Spiel für PS5 erscheinen, das durch seine wunderschönen Landschaften und seine dennoch düstere, ausgestorbene Welt beeindruckt. Spirit of the North 2 dürfte im Vergleich zum Vorgänger nochmal ein gutes Stück größer und besser werden, bei Amazon könnt ihr das PS5-Spiel jetzt bereits vorbestellen:

Wie üblich bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Sollte das Spiel vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch weniger. Spirit of the North 2 soll übrigens nicht nur für PS5, sondern auch für PC und Xbox Series erscheinen, nach derzeitigem Stand allerdings nur digital. Für diese Versionen steht ebenfalls noch kein Release-Termin fest.

Ruinen, Skelette & wunderschöne Landschaften: Das bietet Spirit of the North 2

Draußen in der freien Natur macht Spirit of the North 2 einen idyllischen Eindruck, in den Ruinen ist die Stimmung aber deutlich düsterer.

Spirit of the North 2 ist ein Open-World-Spiel, das euch durch eine wunderschöne, aber weitgehend verlassene Spielwelt voller uralter Ruinen führt. Ihr spielt dabei einen Fuchs, der von einem Raben begleitet wird und habt die Aufgabe, die Wächter dieser Welt aus ihrer Gefangenschaft zu befreien, um ihr zu altem Glanz zu verhelfen.

Eure Reise führt euch von schneebedeckten Berggipfeln durch dichte Wälder bis hinab in tief unter der Erde liegende Grabgewölbe. Grafisch macht Spirit of the North 2 dabei einiges her, vor allem dürfte es aber wie schon der Vorgänger durch seine düstere, melancholische Atmosphäre fesseln, die an die ausgestorbenen Spielwelten von Klassikern wie Dark Souls und Shadow of the Colossus erinnert.

Neben malerischen Landschaften erkundet ihr in der Open World von Spirit of the North 2 imposante, aber verwitterte Bauwerke.

Spielerisch geht es in Spirit of the North 2 jedoch deutlich friedlicher zu. In erster Linie geht es darum, die Umgebung zu erkunden, Hindernisse zu überwinden, Rätsel zu lösen und alte Runen zu finden, welche die Fähigkeiten eures Fuchses verbessern. Zwar gibt es in gewissem Sinne auch Bosskämpfe gegen mächtige, alte Tierwesen, doch auch diese sollen sich nicht durch Gewalt, sondern durch Klugheit zu gewinnen lassen.

Ausgehend von dem, was bislang vom Spiel zu sehen war, dürfte Spirit of the North 2 im Vergleich zum Vorgänger größer, besser und schöner (natürlich auch dank der Konzentration auf die aktuelle Konsolengeneration) werden. Beim Gameplay scheinen die Entwickler ebenfalls nochmal eine Schippe drauflegen und durch den Raben-Begleiter neue Möglichkeiten bieten zu wollen. Falls das gelingt, könnte uns ein echtes Indie-Highlight bevorstehen.