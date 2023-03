Neues PS5-Bundle: Disc Edition mit Forspoken jetzt günstig bei MediaMarkt kaufen

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es jetzt ein neues PS5-Bundle mit Forspoken.

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt ein neues Bundle mit der PS5 Disc Edition und dem erst kürzlich erschienenen Open-World-Spiel Forspoken bekommen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 569€. Angesichts dessen, dass die PS5 einzeln noch immer eher selten zur unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 550€ verfügbar ist und Bundles zumeist bei einem Preis von 619€ liegen, ist das ein ziemlich guter Deal. Hier kommt ihr zum Angebot:

Forspoken liegt nicht, wie die Spiele bei vielen anderen PS5-Bundles, nur als Downloadcode bei. Ihr bekommt die ganz normale Disc-Version. Geliefert wird laut Produktseite vom 8. bis zum 10. März, also spätestens bis nächsten Freitag. Der Versand ist kostenlos. Weder Saturn noch MediaMarkt machen bislang Angaben dazu, wie lange das Angebot noch verfügbar sein wird.

Alternative: PS5 mit Hogwarts Legacy

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Bevor ihr das neue Bundle kauft, solltet ihr allerdings bedenken, dass ihr bei beiden Shops zum gleichen Preis auch ein Bundle mit der PS5 Disc Edition und Hogwarts Legacy bekommen könnt. Für Harry-Potter-Fans ist das definitiv der bessere Deal. Allerdings müsst ihr in diesem Fall ein wenig auf eure neue Konsole warten, geliefert wird laut Shopseite erst ab dem 25. März:

Wie gut ist Forspoken?

18:26 Forspoken - Test-Video zum Open-World-Actionspiel

Forspoken hat uns im GamePro-Test eher mittelmäßig gefallen. Zwar bietet das Open-World-Spiel aus dem Hause Square Enix spektakuläre Kämpfe und ein tolles Parcours-System, leidet aber unter einer etwas monotonen Spielwelt, wenig überzeugendem Charakterdesign und einer Isekai-Geschichte, die mit ihrer plötzliche in eine andere Welt entführten Protagonistin zwar eine Menge Potential bietet, aber nicht so recht in Fahrt kommt. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Test: