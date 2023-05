Neues PS5-Bundle mit Final Fantasy XVI: Hier könnt ihr es jetzt vorbestellen

Die PS5 gibt es jetzt in einem neuen Bundle zu kaufen.

Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy XVI für die PS5. Ab sofort könnt ihr dazu das passende PS5-Bundle vorbestellen. Dieses besteht aus der PlayStation 5 Disk Edition und der Standard Edition von FFXVI. Besonders interessant ist der Preis. Bei GameStop bezahlt ihr nur 599,99€. Dadurch erhaltet ihr das Spiel im Prinzip für 50€ und somit 20€ günstiger als normal.

Bislang kann das neue Bundle nur bei GameStop und im PlayStation Direct Store vorbestellt werden. Im letzteren kostet es allerdings 619,99€. Entsprechend lohnt sich die Vorbestellung bei GameStop.

Boni für Vorbesteller: Wer das PS5-Bundle oder Final Fantasy XVI vorbestellt, bekommt ein paar Boni.

Die Waffe Kämpferherz

Das Gil-Boost-Accessoire Cait-Sith-Talisman

EP-Boost-Accessoire Lesezwicker

Hier könnt ihr Final Fantasy XVI an sich vorbestellen

Wer nur das Spiel Final Fantasy 16 kaufen will, kann es bereits bei Amazon vorbestellen. Dabei stehen euch verschiedene Editionen zur Auswahl.

Das steckt in der Deluxe Edition: Mit dieser Edition erhaltet ihr allen voran das Spiel an sich. Des Weiteren ist eine Stoff-Weltkarte von Valisthea enthalten. Zudem erwartet euch ein spezielles Clive Rosfield SteelBook.

Das müsst ihr über FFXVI wissen: Es ist die Fortsetzung der berühmten Rollenspiel-Serie und führt euch dieses Mal in ein magisches Reich, das voll auf High-Fantasy setzt. Es dreht sich nun also alles um Schwerter, Könige und andere Fantasy-Elemente. Die Kämpfe in Final Fantasy 16 werden in Echtzeit ausgefochten und ihr schlüpft in die Rolle der Hauptfigur Clive.

