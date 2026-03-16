Neues PS5-Update mit PSSR 2 kommt heute Abend - macht weitere Spiele auf der PS5 Pro schicker

Sony rollt ab heute ein PS5-Update mit einer erweiterten Unterstützung für PSSR 2 aus.

Angekündigt war es schon länger, heute Abend geht das PS5-Update mit einer verbesserten Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) endlich an den Start.

Das hat Sony nun offiziell bekannt gegeben. Das Rollout des Updates soll am 16. März um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten. Spätestens am morgigen Dienstag sollten dann alle PS5-Besitzer*innen das Update auf ihre Konsolen ziehen können.

PSSR 2 ist eine verbesserte Version der Pro-Skalierungstechnik

Die wirklichen Vorteile des Updates werden allerdings nur alle mit einer PS5 Pro merken. Denn nur auf der gibt es die verbesserte PSSR-Version, die auch als PSSR 2 bekannt ist. PSSR ist ein Upscaler, der mithilfe von KI-Technologie Spiele analysiert und hochskaliert. Die neue Version soll noch präziser und effektiver sein.

Konkrete Spiele, die nach dem Update nun noch besser aussehen sollen, sind laut dem offiziellen PlayStation-Blogeintrag:

1:05 PS5 Pro wurde in einem ersten Trailer enthüllt: Neue Konsole mit Preis und Release-Datum vorgestellt

Autoplay

Die oben genannten Titel sind allerdings nicht die ersten, die die PSSR 2-Technologie auf der PS5 Pro nutzen. Schon Resident Evil Requiem bediente sich des neuen Upscaling-Algorithmus.

Dass ein entsprechendes Update im März veröffentlicht werden würde, hatte Sony bereits Ende Februar bekannt gegeben, ein konkretes Datum aber noch nicht verraten. Jetzt ist davon auszugehen, dass nach und nach immer mehr Titel PSSR 2 auf der PlayStation 5 Pro unterstützen werden, im PS Blog-Eintrag kommen zudem einige Entwickler zu Wort, die die Vorteile des Upgrades beschreiben.

Mehr Details zu PSSR2 hat Kollege Chris zudem in seinem Artikel aufgedröselt:

PSSR war schon bei der Ankündigung der PlayStation 5 Pro vor knapp anderthalb Jahren einer der wichtigsten Eckpunkte. Der größte Vorteil des Upscalers ist eine eine deutlich höhere Bildschärfe bei Spielen, die auf einer "normalen" PS5 nur in einer geringeren Auflösung gerendert werden können.

Außerdem ermöglicht PSSR in vielen Fällen stabilere Framerates und effizientere Nutzung von Raytracing.