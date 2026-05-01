Im Mai 2026 bekommt PS Plus Essential endlich mal wieder richtig gute Spiele und Fans freuen sich besonders auf dieses Soulslike

Im Mai 2026 kommt ein Soulslike zu PS Plus Essential.

Wie erwartet hat Sony am letzten Mittwoch des Monats die neuen PS Plus Essential-Spiele für den Mai 2026 angekündigt. Die Auswahl kommt bei den Fans richtig gut an, besonders auf zwei Actiontitel freuen sich viele Fans schon jetzt.

PS Plus Essential kommt im Mai 2026 gut an

Wie jeden Monat bekommen die Mitglieder von PS Plus auch im Mai 2026 wieder drei Spiele ohne zusätzliche Kosten. Dieses Mal können EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers und Nine Sols zur Bibliothek hinzugefügt werden.

20:00 Wuchang: Fallen Feathers - Test-Video zum neuen Soulslike

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Auf Reddit wird die Ankündigung lebhaft diskutiert und insgesamt lässt sich festhalten, dass die angekündigten Spiele richtig gut ankommen. EA Sports FC verspricht pünktlich zur Weltmeisterschaft einsteigerfreundlichen Spielspaß und Nine Sols soll ein echter Geheimtipp sein.

Besonders scheinen sich allerdings viele Fans auf das Soulslike Wuchang: Fallen Feathers zu freuen. Das Action-RPG von Leenzee und 505 Games ist erst am 23. Juli 2025 erschienen, kommt also nicht mal ein Jahr nach Release schon ins Abo.

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Was ist Wuchang: Fallen Feathers? In erster Linie ist der Titel Nachschub für alle Fans von knackigen Soulslikes. Das Setting des Spiels ist von der chinesischen Mythologie inspiriert, weshalb der Vergleich mit Black Myth: Wukong naheliegt. Die beiden Spiele eint auch die erstklassige Unreal-Engine-5-Optik.

Die Spieler*innen übernehmen im Spiel die Rolle von Wuchang, einer erfahrenen Piratenkriegerin, die von einer mysteriösen Krankheit befallen ist und sich nicht an ihre eigene Vergangenheit erinnern kann. Im Laufe der Geschichte geht es darum, diese Lücken zu schließen und eine Heilung zu finden.

Spielerisch gibt sich Fallen Feathers einen Ticken schneller als andere Genrevertreter. Der Schwierigkeitsgrad ist gewohnt hoch, ohne dabei aber unfair zu werden. Wer sich im Genre auskennt, sollte keine allzu großen Schwierigkeiten bekommen.

Was haltet ihr von den neuen PS Plus Essential-Spielen? Habt ihr Wuchang: Fallen Feathers schon gespielt?