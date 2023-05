Sehr Schick! Erster Blick auf neues Xbox-Dashboard erinnert an PS5

Das jetzige Dashboard der Xbox-Konsolen könnte bald der Vergangenheit angehören.

Falls ihr mit dem aktuellen Dashboard von Xbox One und Xbox Series X/S nicht so ganz zufrieden seid, dann haben wir eine gute Neuigkeit für euch. Microsoft hat jetzt für ausgewählte Xbox-Insider ein neues User Interface ausgerollt. Das macht nicht nur einen weit aufgeräumteren Eindruck, sondern erinnert auf den ersten Blick mit seinem neuen Layout auch stark an das Dashboard der PS5. (via Press-Start)

Die wichtigsten Neuerungen:

Neues Schnellzugriff-Menü: Am oberen Rand des Home-Bildschirms befinden sich jetzt kleine Icons, die euch fix zur Bibliothek, MS Store, Game Pass, Suche und zu den Einstellungen bringen.

Am oberen Rand des Home-Bildschirms befinden sich jetzt kleine Icons, die euch fix zur Bibliothek, MS Store, Game Pass, Suche und zu den Einstellungen bringen. Aktuelle Games & Apps im Fokus: Ihr bekommt jetzt ganz prominent von links nach rechts eure zuletzt aufgerufenen Spiele und Apps im Kachelformat angezeigt.

Ihr bekommt jetzt ganz prominent von links nach rechts eure zuletzt aufgerufenen Spiele und Apps im Kachelformat angezeigt. Größerer Hintergrund: Durch das neue Layout sind die (dynamischen) Dashboard-Themes jetzt weit besser zu sehen.

Durch das neue Layout sind die (dynamischen) Dashboard-Themes jetzt weit besser zu sehen. Dynamisches Theme: Hovert ihr über die Spiele, erscheint das jeweilige Artwork. So, wie ihr es auch von der PS5 kennt.

Hovert ihr über die Spiele, erscheint das jeweilige Artwork. So, wie ihr es auch von der PS5 kennt. Neue Benachrichtigung: Die "Spiele & Apps"-Kachel zeigt euch nun an, wenn ein Inhalt eurer Bibliothek oder dem MS Store hinzugefügt wurde.

Wie das neue Xbox-Dashboard aussieht, seht ihr im Video der Kollegen von Windows Central:

Wann das neue Dashboard für alle ausgerollt wird, ist derzeit noch unklar. Seid ihr aber selbst im Xbox-Insider-Programm, habt ihr vielleicht schon Zugriff auf die neue UI.

Wie gefällt euch das neue Xbox-Dashboard?

Uns gefällt die neue Version des Dashboards ja richtig gut, doch wie schaut es bei euch aus? Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, was Microsoft noch anpassen sollte und welches UI-Feature ihr nach wie vor schmerzlich vermisst.

Sollten wir weitere Infos zum Dashboard bekommen und wissen, wann ein jeweiliges Update erscheint, halten wir euch auf dem Laufenden.

Jetzt seid ihr dran: Verratet uns, für was ihr gestimmt habt und warum oder was ihr euch sonst noch wünschen würdet!