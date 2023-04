Xbox-Dokument deutet neuen Teil eines großen Franchise an, aber die Wartezeit könnte enorm sein

Die Xbox Series X erschien im November 2020.

Die Xbox Game Studios werkeln derzeit an allerhand großer Titel, auf die wir aber vermutlich noch einige Zeit warten müssen, darunter zum Beispiel Hellblade 2 oder Perfect Dark. Und einem kürzlich veröffentlichten Dokument zufolge könnte noch ein weiterer dazu kommen, erscheinen dürfte dieser allerdings nicht in der nächsten Zeit – im Gegenteil.

Darum geht's: Im Rahmen einer Klage gegen den geplanten Microsoft-Activision-Deal ist ein Dokument aufgetaucht, das den nächsten Teil eines großen Franchise erwähnt. Konkret heißt es dort:

""Andere Triple-A-Spiele brauchen sogar noch länger für ihre Entwicklung. Einem Microsoft-Manager zufolge könnte die Entwicklung von [REDIGIERT], einem kommenden Titel der [REDIGIERT]-Franchise, ein Jahrzehnt dauern." Twitter

Lange Entwicklungszeiten – und explodierende Budgets – sind in der Videospielbranche gerade im AAA-Bereich längst nicht ungewöhnliches mehr, ein Zeitraum von 10 Jahren ist aber trotzdem die Ausnahme. Leider lässt sich nicht erkennen, um welches Franchise es sich handelt, die entsprechende Stelle wurden geschwärzt.

Welches Franchise könnte es sein?

Microsoft besitzt einige große Marken, von denen der nächste Teil mehr als zehn Jahre zurückliegt. Fable etwa, der letzte Teil dieser Serie erschien im Jahr 2010, derzeit arbeitet das Studio von Playground an einem neuen Ableger.

Ein anderer aussichtsreicher Kandidat, auf den die Textstelle passen könnte, wäre The Elder Scrolls 6. Das wurde vor fast 5 Jahren angekündigt und war schon deutlich vorher in Entwicklung. Hier ist mit einem Release vermutlich nicht vor 2025 zu rechnen und die Infos zum Spiel sind derart rar, dass die einige Wartende das Spiel im letzten Jahr schon in Starfield sahen.

So oder so: Auf einen Großteil der First-Party-Spiele für die Xbox Series X/S und Xbox One werden wir uns noch eine ganze Zeit gedulden müssen. Einer erscheint immerhin just in den kommenden Tagen. Denn am 2. Mai ist der Release von Arkanes Vampir-Shooter Redfall, in dem ihr alleine oder im Koop in der namensgebenden Stadt aufräumt.

Was glaubt ihr: Welcher Titel bzw. welches Franchise könnte gemeint sein?