Nicht einmal die Pokémon-Macher wissen, was Pantimos eigentlich ist

Wer meine Kolumne zum Kinofilm Meisterdetektiv Pikachu gelesen hat, der weiß, dass mir die Umsetzung für die große Leinwand wirklich gefallen hat. Und auch sonst scheint der Film auf einer Erfolgswelle zu schwimmen und schafft in Sachen Einspielergebnissen das, was keiner Videospielverfilmung zuvor gelungen ist.

Natürlich ist die gelbe Elektromaus der große Star des Films. Aber auch die anderen Pokémon, die einen Gastauftritt haben, tragen zum Erfolg bei. Und dazu gehört auch das Pantomimen-Pokémon Pantimos, das in einer wichtigen wie aberwitzigen Szene knallhart verhört wird - mit kuriosem Ergebnissen.

Der Weg hin zu dieser Szene war aber nicht einfach, denn als Regisseur Rob Letterman entscheid, auch Pantimos in den Film einzubauen, rieten ihm die Verantwortlichen von The Pokémon Company von dieser Idee ab.

Im Gespräch mit Time erinnerten sich Erik Nordby, Visual Effects Supervisor, und Ravi Bansal, Art Director, an die Interaktion mit dem gigantischen Konzern hinter dem Pokémon-Franchise:

"Als Rob vorgeschlagen hatte, Pantimos zu benutzen, haben wir bei The Pokémon Company nachgefragt: 'Was genau soll er eigentlich sein?' Sie meinten dann: ' Wir wissen es nicht.' Sie haben tatsächlich versucht, uns davon abzuhalten, ihn einzubauen, weil sie nicht sicher waren, was er überhaupt sein soll oder ob er sich für den Film eignet. Das war eine eigenartige Nummer."