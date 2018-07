Wer an Kart Racer denkt, denkt sicher sofort an Super Mario und seine Rennfahr-Kollegen. Doch mit Nickelodeon Kart Racers von GameMill Entertainment bekommt das Fun-Racer-Genre einen weiteren Vertreter spendiert, der mit den beliebtesten Figuren unserer Kindheit ausgestattet ist.

Kart-Racer für Cartoon-Fans

Nickelodein Kart Racers erscheint am 23. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Insgesamt setzt sich das Fahrerfeld aus Charakteren der 12 bekanntesten Serien der Nickelodeon-Geschichte zusammen.

Es gibt Charakter aus den Serien

SpongeBob Schwammkopf

Hey Arnold!

Teenage Mutant Ninja Turtles

Rugrats

und weitere, die noch nicht angekündigt wurden.

24 Strecken aus den Trickserien: Passend dazu treten wir auf 24 Strecken an, die beispielsweise in Bikini Bottom, dem Haus von Rugrats-Baby Tommy Pickle oder in der Schule aus Hey Arnold angesiedelt sind.

Die Fahrzeuge, die natürlich ebenfalls an die Serien angepasst sind, können individualisiert und mit verschiedenen Power ups und Spezialattacken ausgestattet werden.

Rasen im (lokalen) Koopmodus: Wer nicht alleine fahren möchte, kann im lokalen Multiplayer gegen seine Freunde oder die eigene Familie antreten. Im teambasierten Koop-Modus können sich dann auch Gruppen an Spielern für gemeinsame Rennen zusammenfinden, dann sind nämlich auch besondere Koop-Angriffe möglich.

