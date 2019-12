Niedlich oder tödlich? Heute mit Halo: Reach

Neun Jahre ist es her, dass Halo: Reach erstmals auf der Xbox 360 erschien. Anfang Dezember hat der Titel aber ein Comeback gefeiert und ist nun Bestandteil der Halo: The Master Chief Collection auf der Xbox One. Zeit genug für Tobi, noch einmal auf den Planeten Reach zurückzukehren und mit dem Noble Team gegen die Allianz zu kämpfen.

Der Reach-Ausflug dauert knappe zwei Stunden. Zeit genug also, um zusammen mit euch über eure Erfahrungen mit dem Spiel zu quatschen, in Erinnerungen zu schwelgen und -- natürlich -- die Fragen aller Fragen zu beantworten: Niedlich oder tödlich?

Niedlich oder tödlich?

Denn trotz der düsteren Aufmachung steckt eventuell auch ein Fünkchen Niedlichkeit in Halo: Reach. In jedem Fall wird es spannend. Schaltet um 17 Uhr auf unseren Twitch-Kanal MAX: Monsters and Explosions und stimmt ab, während Tobi auf Reach unterwegs ist. Wir freuen uns auf euch!

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 11. Dezember, ab 17 Uhr

Mittwochabend, 11. Dezember, ab 17 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?