Bei Halo: Reach hätte beinahe ein wichtiges Detail gefehlt

Viele Halo-Fans haben lange darauf gewartet, am 3. Dezember war es endlich soweit. Halo: Reach wurde in die Halo: The Master Chief Collection aufgenommen. Die Sammlung enthält damit nun fast alle Halo-Spiele, nämlich Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo 4 und eben Halo: Reach.

Wohl anlässlich dieser Veröffentlichung hat David Candland, einer der Designer des User Interface des Spiels, ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert und dabei ein interessantes Detail offenbart.

Denn Bungie hatte anscheinend ursprünglich geplant, das Spiel nur "Reach" zu nennen, also ohne das "Halo" im Titel. Microsoft hätte danach auf den Halo-Zusatz bestanden, gut nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass Halo eine DER Marken auf der Xbox schlechthin ist.

Immerhin behielt Bungie den anfangs geplanten Titel allerdings im Hauptmenü bei - dort steht tatsächlich nur "Reach".

We’d been calling the game “Reach” for a while before MS insisted we call it “Halo Reach” for brand recognition. I remember discussing the title screen with @game_fabricator. We concurred, let’s call it what we want. They’ve bought the game at this point. #REACHmemory pic.twitter.com/msCKV5IIR4