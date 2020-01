Niedlich oder tödlich? Heute mit Ratten und hektischen Köchen

Vorhang auf für die dritte Ausgabe von "Niedlich oder tödlich" im Jahr 2020. Heute haben sich Ann-Kathrin und Tobi zwei Titel geschnappt, die zwar schon etwas älter sind, die aber der ein oder andere da draußen möglicherweise übersehen hat.

Wir starten mit A Plague Tale: Innocence, das im letzten Jahr gefühlt etwas unter dem Radar lief, aber aktuell für einige Wow- und Aha-Momente sorgt, weil sich der Titel nämlich seit Ende Januar 2020 im Xbox Game Pass befindet. Wir zocken den Anfang des Spiels und versuchen mit euch zu ergründen, was das Spiel so besonders macht.

Danach wird es dann hektisch, denn in Overcooked 2 geht es darum, möglichst schnell Speisen zuzubereiten, was aber wegen vieler unterschiedlicher Zutaten und eines knappen Zeitlimits gar nicht so einfach zu managen ist. Wie wir uns schlagen, könnt ihr ab 17 live auf MAX sehen. Schaltet ein, wir freuen uns auf euch!

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 29. Januar, ab 17 Uhr

Mittwochabend, 29. Januar, ab 17 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?