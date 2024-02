Dragon Ball Super-Fans entdecken auf Son Gohans Tisch ein ganz bestimmtes Bild aus DBZ, das uns das Herz schmelzen lässt

Son Gohan schätz seine Familie sehr und es wird immer wieder deutlich. (Bild: © Toei Animation)

Dragon Ball Z bescherte durch seine actionreichen und bedeutungsvollen Momente vielen Menschen auf dieser Welt eine schöne Kindheit. Viele von uns sind mit der Anime-Serie auf RTL 2 aufgewachsen und Son Goku hat sich mit seinen Freunden einen festen Platz in unseren Herzen gesichert.

Im neuesten Film Dragon Ball Super: Super Hero haben Fans zum Release des Kinofilms ein kleines Detail entdeckt, das wir euch nicht vorenthalten wollen, da es eure Herzen sicher höher schlagen lässt.

Worum es genau geht: Auf Son Gohans Tisch befindet sich nämlich ein ganz bestimmtes Bild von Son Goku, der ihn als kleines Kind im Arm hält.

Mehr als nur ein Bild von Vater und Sohn

Es ist nicht nur unglaublich herzallerliebst, dass Son Gohan ein Bild von seinem Vater und sich immer während der Arbeit in seiner Nähe hat, sondern auch die Bedeutung hinter dem Bild erfüllt uns mit voller Nostalgie.

Twitter/X-Nutzer "DbsHype" postete in den sozialen Medien über diesen bedeutungsvollen Moment und die Community erinnert sich an den genauen Zeitpunkt der Aufnahme.

Fans stellen fest, dass es sich hierbei um die zweite Folge von Dragon Ball Z handelt, als Son Goku seinen Sohn zu Muten Roshi gebracht hat, um seinem einstigen Meister und seinen Freunden den kleinen Gohan vorzustellen.

Das Bild gewinnt für eingefleischte Fans von Dragon Ball noch mehr an Bedeutung, da es sich bei der Szene nicht nur um das rührende Wiedersehen von Muten Roshi und Co. mit Son Goku handelt, sondern auch um die Arc, in der Son Goku im Kampf gegen Radditz sein Leben lässt und Piccolo somit nach dem Tod des Saiyajin sich um Son Gohan kümmert. Dabei schlüpft Piccolo in die Vaterrolle für den kleinen Jungen und trägt einen großen Anteil an seiner aktuellen Persönlichkeit da.

Das kleine niedliche Bild von Vater und Sohn ist also auch eine Hommage an eines der bedeutungsvollsten Ereignisse in der Dragon Ball-Geschichte. Unabhängig von den geteilten Meinungen in der Community bezüglich Son Goku als Vater ist es deutlich, dass Son Gohan ihn sehr wertschätzt.

Welcher Moment ist euer Favorit in Dragon Ball Z und ist euch das Bild im Dragon Ball Super Film aufgefallen?