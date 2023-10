Habt ihr's gewusst: Son Goku sollte in Dragon Ball Z nach einem bestimmten Kampf sterben und eiskalt ersetzt werden

Fast wäre Son Goku auf ewig im Jenseits geblieben.

Son Goku musste sich im Laufe von Dragon Ball Z vielen Bösewichten stellen, die die Menschheit vernichten wollten. Doch einen Gegner hat er gar nicht selbst bezwungen. Im Kampf gegen Cell opferte Son Goku nämlich sein Leben, um die drohende Gefahr abzuwenden.

Eigentlich hatte Serien-Schöpfer Akira Toriyama geplant, Son Goku an dieser Stelle gar nicht mehr wiederbeleben und die Rolle des Protagonisten stattdessen weiterzuvererben. Doch in einem Interview erzählte er, was ihn daran hinderte.

Son Goku sollte in DBZ durch Son Gohan ersetzt werden

Wie hätte der Wechsel ablaufen sollen? Son Goku teleportiert sich mit dem explodierenden Cell auf Kaios Planeten und stirbt bei der Explosion. Cell überlebt allerdings, weil er sich aus einem Zellklumpen generieren konnte.

Im Anschluss musste sein Sohn Son Gohan in seine Fußstapfen treten. Er schaffte es tatsächlich, Cell zu besiegen. Eigentlich hatte Toriyama an der Stelle geplant, dass Son Gohan der Protagonist von Dragon Ball wird, aber etwas hinderte ihn daran (via screenrant.com).

In einem Guidebook aus dem Jahr 1995 erklärte der Dragon Ball-Zeichner, dass der Wechsel nicht so klappte, wie er es sich wünschte:

Ich hatte vor, Gohan die Hauptrolle zu geben... Das hat aber nicht geklappt. Ich hatte das Gefühl, dass er im Vergleich zu Goku letztlich nicht für die Rolle geeignet war.

Son Gohan besitzt eine angeborene Gutmütigkeit und eher pazifistisch veranlagt. Vermutlich hatte sich Toriyama deshalb dazu entschieden, dass Son Goku weiterhin der Protagonist der Reihe bleibt. Wir wissen nicht, wie die kommenden Kämpfe ausgegangen wären, wenn Son Gohan sie hätte besiegen müssen.

Stattdessen hat Son Gohan in einem Kinofilm zu Dragon Ball Super und in den korrespondierenden Manga-Kapiteln die Hauptrolle bekommen. In Dragon Ball Super: Super Heroes kämpft Son Gohan nämlich dafür, seine Tochter Pan aus den Fängen der Bösewichte zu befreien.

Seinen Auftritt könnt ihr im folgenden Video bestaunen:

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Er kämpft nicht, um die Menschheit zu retten, sondern für eine der wichtigsten Personen in seinem Leben. Seine Motive sind also andere als die von Son Goku, was ihn vermutlich zu einem spannenden Protagonisten gemacht hätte.

Doch dann wäre Son Goku nicht mehr wiederbelebt worden und hätte die Ereignisse aus der Boo-Saga verpasst. Womöglich wäre er außerdem nicht in Dragon Ball Super und im kürzlich angekündigten Dragon Ball Daima wieder aufgetaucht.

Welcher Ablauf wäre euch lieber gewesen? Hättet ihr lieber Son Goku, Son Gohan oder jemand ganz anderen als Protagonisten?