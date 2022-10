In diesem niedlichen Spiel verdrescht ihr euch gegenseitig als Lama, Kuh oder Einhorn

Them's Fightin' Herds basiert auf der einfachen Prämisse: Wir lassen super niedliche Comic-Tierchen in einem Brawler gegeneinander antreten. Aber das ist nicht einfach nur kurios und sehr witzig anzuschauen, sondern spielt sich auch noch überraschend gut und vielschichtig. Dazu kommt dann sogar noch ein Story-Modus, der ganz anders als der Rest des Spiels funktioniert und an Zelda erinnert. Grund genug, euch den Titel hier kurz vorzustellen.

My Little Pony trifft auf Street Fighter: So niedlich habt ihr euch noch nie geprügelt

Darum geht's: In Them's Fightin' Herds treten diverse zuckersüße Vierbeiner gegeneinander an. Ihr könnt hier als Kuh, als Reh, als Einhorn, Lama, Schaf oder, äh Flammen-Pegasus (?) auf euer Gegenüber eindreschen. Das funktioniert in etwa wie bei Street Fighter, Dragon Ball FighterZ oder Guilty Gear Strive – und tatsächlich auch ähnlich gut.

Hier seht ihr die wahnwitzige Klopperei in Aktion:

Hinter der niedlichen Fassade verbirgt sich ein ausgewachsenes, gut balanciertes 2D-Kampfspiel. Die verschiedenen Charaktere verfügen allesamt über einen sehr eigenen Stil und ihr habt mit Magie, Superangriffen sowie dem Juggle-Decay-System alle Hände voll zu tun. Das Kampfsystem bietet genug Tiefgang und Finesse, um sich vor der Konkurrenz nicht verstecken zu müssen.

Die Figuren wurden von der Cartoonproduzentin Lauren Faust gestaltet und verpassen Them's Fightin' Herds seinen Charme. Das einzige, was sich dem Kampfspiel ankreiden lässt, ist das wirklich klein geratene Roster an Charakteren: Ihr könnt lediglich zwischen sechs Figuren auswählen.

Story-Modus gibt's auch: Dafür existiert aber neben den vielen Kämpfen (die natürlich besonders im lokalen Multiplayer eine wahre Freude sind) auch noch ein überraschender Singleplayer-Storymodus. Der funktioniert wie die älteren Zelda-Spiele und schickt euch auf Erkundungstour durch ein episodisches Abenteuer mit Minispielen und Bosskämpfen.

Them's Fightin' Herds könnt ihr mittlerweile nicht mehr nur auf dem PC, sondern auch auf Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5 und der Nintendo Switch spielen.

Wie findet ihr die abgefahrene Mischung? Welcher Them's Fightin Herds-Charakter ist euer Favorit?