Bye bye Night City? Cyberpunk 2077-Sequels könnten trotz P+P-Vorlage in einer anderen Stadt spielen

Die Cyberpunk 2077-Stadt Night City hat mit Dogtown im DLC gerade erst einen neuen Distrikt bekommen.

Cyberpunk 2077 basiert auf einem Pen and Paper-Rollenspiel, das in Night City angesiedelt ist. Dementsprechend entführt uns CD Projekt REDs großes First Person-RPG ebenfalls in diese berühmt-berüchtigte Stadt. Aber das muss nicht zwingend heißen, dass das auch bei den Sequels der Fall ist.

Cyberpunk 2077-Fortsetzung könnte sich von Night City verabschieden und neues Setting einführen, sagt CDPR

Darum geht's: Cyberpunk 2077 bekommt definitiv einen Nachfolger. Das Spiel hört bisher auf den Codenamen Cyberpunk Orion und befindet sich in einer sehr frühen Phase seiner Entwicklung. Immerhin haben die Menschen von CD Projekt RED bis vor Kurzem noch an Cyberpunk 2077 und dessen Erweiterung Phantom Liberty gearbeitet. Mittlerweile ist beides endlich fertig:

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Night City ist kein Muss: In einem Interview mit GaminBolt spricht Senior Writer Magda Zych darüber, wo ein Sequel zu Cyberpunk 2077 spielen könnte. Dabei erklärt sie, dass das nicht zwingend Night City in sein muss, nur weil das in der Pen and Paper-Vorlage von Mike Pondsmith der Fall ist. Das passt natürlich auch zum Cyberpunk-Genre als Ganzes:

"Wie Mike Pondsmith gesagt hat, ist Cyberpunk als Genre eine Art Warnung davor, was passieren könnte, wenn wir als Spezies nicht vorsichtig sind. Es ist keine besonders abstrakte SciFi-Idee. Ich glaube, diese Art Geschichte kann überall stattfinden, wo sich Über-Kapitalismus entwickelt und den Kollaps von Gesellschaften verursacht. Night City ist nur ein Ort wie jede andere Stadt, ob real oder in unserer Vorstellung."

Was heißt das jetzt genau? Noch nichts Konkretes. Im Grunde genommen geht es hier um das universelle Konzept des Genres. Die Chancen stehen aber trotzdem nicht schlecht, dass ein kommendes Cyberpunk-Spiel uns ein neues Setting vorsetzt. Immerhin scheint die Autorin das hier anzudeuten. Das bedeutet aber nicht, dass das direkt für Cyberpunk Orion der Fall sein muss. Eine Erweiterung der Welt mit zusätzlichen Orten wäre auch denkbar.

Was wissen wir noch über das Cyberpunk-Sequel? Nicht allzu viel, aber einige wenige Details gibt es schon. Cyberpunk Orion soll auf Grundlage der Unreal Engine 5 entwickelt werden, nicht mehr mit Hilfe des eigenen CDPR-Grafikgrundgerüsts. Das könnte bedeuten, dass wir aufgrund der Umstellung nochmal etwas länger warten müssen.

V nicht im Fokus: Zusätzlich scheint mehr oder weniger fest zu stehen, dass wir die Hauptfigur von Cyberpunk 2077 nicht mehr spielen werden. Die Geschichte wird in den verschiedenen Enden des Spiels abgeschlossen und die Entwickler*innen wollen sie durch das Sequel nicht verwässern. Außerdem wird so umgangen, sich für ein Kanon-Ende entscheiden zu müssen.

Was haltet ihr von der Idee, eine andere Stadt als Night City im Cyberpunk 2077-Sequel zu erkunden? Wollt ihr lieber dieselbe Stadt oder eine neue?