Ninja Gaiden Trilogy: Sammlung erscheint offenbar für PS4 und Switch

Der japanische Händler Game Source Entertainment listete kurz eine Ninja Gaiden Trilogy für PS4 und Nintendo Switch, doch der Eintrag ist inzwischen verschwunden. Da im Internet aber grundsätzlich nichts verloren geht, tauchte ein archiviertes Bild der Switch-Version wieder auf, welche zudem die PS4-Fassung erwähnt.

Drei Spiele zum Preis von einem: Angeblich enthält diese Spiele-Sammlung die Titel Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, und Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Die Trilogie soll offenbar 39,99 Dollar kosten und im März 2021 erscheinen.

Ob dem wirklich so ist, lässt sich nicht sagen, da Publisher Koei Tecmo diese Spiele-Sammlung bisher noch nicht offiziell angekündigt hat. Allerdings deuten solche Händler-Einträge oft darauf hin, dass wirklich ein solches Spiel erscheint und der Datenbank-Eintrag zu früh online ging.

Was sind das für Spiele?

Eine langlebige Reihe: Ninja Gaiden blickt auf eine lange Tradition zurück. Das erste Spiel der Action-Reihe erschien bereits 1988 für Spielautomaten und das NES. Die neueren Teile, von denen drei in der Ninja Gaiden Trilogy enthalten sein sollen, bieten eine etwas tiefer gehende Spielerfahrung und sind eher Action-Adventures.

Ihr erkundet in der Rolle mehrerer Protagonisten interessante Orte, an denen ihr Items sucht und auch in actionreichen Kämpfen gegen zahlreiche Feinde antretet. Dabei geht es nicht zimperlich zur Sache.

Der letzte Teil der Reihe war Ninja Gaiden Z, dessen Test ihr hier lesen könnt:

Ob die Ninja Gaiden Trilogy - sofern sie überhaupt kommt - Remaster von Ninja Gaiden Sigma (2007), Ninja Gaiden Sigma 2 (2009), und Ninja Gaiden 3: Razor's Edge (2013) bietet, ist unklar. Allerdings wäre dies nur logisch. Immerhin haben die Spiele einige Jährchen auf dem Buckel.

