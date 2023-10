'Höllischer Sound': Nintendo-Spieler filmt Konzert mit 3DS und zeigt seine Aufnahmen – haltet euch lieber die Ohren zu

Um Gefallen an einem 3DS-Konzertvideo zu finden, braucht es sehr viel Nintendo-Leidenschaft.

So gut wie jede*r von uns dürfte schon einmal auf ein Konzert gegangen sein und dort das Handy gezückt haben. Entweder, um den Moment mit Freunden zu teilen, oder im Nachhinein in Erinnerungen zu schwelgen.

Bei vielen Konzertgänger*innen ist der Griff zum Smartphone jedoch verpönt, denn er versperrt den Personen dahinter die Sicht und produziert für Außenstehende zumeist nicht viel mehr als ein verwackeltes Akustikmassaker, das nur schwer zu genießen ist.

Ein Nintendo-Fan dürfte jedoch mit seiner Aktion für viele nostalgische Schmunzler gesorgt haben. Er holte während eines Band-Auftritts einfach seinen 3DS aus der Tasche und hielt das Geschehen fest – in besorgniserregend schlechter Qualität.

Über den Meme-Account LowContextMedia wurde das Video eines Spielers verbreitet, der sich auf ein Konzert der Band Weezer (einige Songs kennt ihr bestimmt aus zahlreichen Guitar Hero- und Rock Band-Teilen) gestellt und den 3DS während des Songs 'Buddy Holly' gezückt hat.

Zwölf Sekunden des Lieds wurden im Clip festgehalten, ihr könnt ja selbst einmal testen, ob ihr irgendwas von dem Stück heraushört:

Auf YouTube teilte der Spieler zudem den kompletten Song, bei der vollen Länge müsst ihr aber ganz schön hart im Nehmen sein:

Die Qualität ist wenig überraschend so ranzig, wie es nur irgendwie geht, weshalb selbst eingefleischte Weezer-Fans Schwierigkeiten haben dürften, das Gitarren-Riff von Buddy Holly herauszuhören.

Und auch die Kamera gibt keine gute Figur ab, was allerdings auch kein Wunder ist. Der 3DS kam im Februar 2011 auf dem Markt – also noch vor der ersten Welle guter Handy-Kameras – und unterstützt gerade einmal eine Auflösung von 480 x 240 Pixeln.

Das entspricht etwas mehr als 0,1 Megapixeln. Zum Vergleich: Ein aktuelles Samsung Galaxy S22 kommt mit integriertem Weitwinkelobjektiv auf 50 Megapixel und bringt dazu noch zahlreiche Bildstabilisatoren mit.

Wie auffällig ein hochgehaltener 3DS während eines Konzerts sein kann, zeigen die Beiträge unter dem Twitter-Post. Allem Anschein nach wurde die Person von gleich mehreren überraschten Konzertteilnehmer*innen bei ihren Aufnahmen gefilmt:

I think I recorded your friend at a weezer concert pic.twitter.com/2uHXt5nUSY