Die Nintendo Switch 2 bekommt laut Leak eine vergessene 3DS-Funktion, Abwärtskompatibilität und mehr

Geht Nintendo wirklich einen Schritt zurück zur 3DS-Kamera?

Eine Zeitlang war es ruhig um Gerüchte zur Switch 2, nun wird die Stille von einem vermeintlichen Leak durchbrochen, der ziemlich abenteuerlich klingt: Wie zuvor der 3DS kommt die nächste Nintendo-Generation mit einer Kamera. Zudem gibt es neue Infos zur Abwärtskompatibilität und kommenden Spielen.

Leaker spricht von neuer Kamera-Funktion

Der Insider I'm a Hero Too ist vor allem für seine Aussagen im Bezug auf den Persona 5-Publisher Atlus bekannt. Die Person hinter dem Nickname scheint nun aber auch an Informationen zur nächsten Handheld-Generation von Nintendo gekommen zu sein.

In einem Reddit-Post schreibt sie:

das Final Fantasy 7-Remake soll auf der Switch 2 in PS5-naher Grafikqualität laufen

genau wie Square Enix soll auch SEGA im Besitz von Switch 2-Kits für Entwickler*innen sein

die Switch 2 erhält ein neues Steckkartenformat

die Switch 2 ist abwärtskompatibel, SEGA hat bereits Spiele damit verifiziert

Und wohl am interessantesten: Es soll eine Kamerafunktion an Bord sein. Details dazu beschreibt der Insider jedoch nicht. Ob es sich also um eine reine Chat-Funktion handelt oder die Kameras wie beim 3DS für Augmented Reality-Spiele wie Face Raiders genutzt werden kann, bleibt also offen.

Das ist Augmented Reality:

Augmented Reality bedeutet, dass die Realität mit technischen Hilfsmitteln beeinflusst wird. Über eine Kamera wird zum Beispiel eure Umgebung aufgenommen und im ausgegebenen Bild werden dann Spielobjekte wie UFOs platziert, die abgeschossen werden können.

Zweifel an der Glaubwürdigkeit

Bei der Überprüfung des aktuellen Switch 2-Gerüchts gibt es ein gewaltiges Problem: Es handelt sich um eine nicht verifizierte Reaktion auf einen Fake, der vor einigen Tagen durchs Netz geisterte.

Eine unbekannte Person gab sich als I'm a Hero Too auf dem Discord-Server eines bekannten Leakers aus, nach einiger Zeit ist das Treiben des Betrügers jedoch aufgefallen.

Der scheinbar echte I'm a Hero Too meldete sich dann auf Reddit unter anderem mit den Infos zur Switch 2 zu Wort, nach kurzer Zeit wurde der Account aber gebannt.

Die Umstände bezüglich der Account-Sperre sind noch nicht geklärt, es könnte sich dabei jedoch um eine automatische Aktion handeln. Neu angelegte Profile werden häufig temporär gesperrt, sobald sie vielzählig von Nutzer*innen zur Überprüfung gemeldet werden.

Für die Echtheit der Identität im jüngsten Reddit-Post bürgen lediglich einige User*innen des populären ResetEra-Forum, in dem I'm a Hero Too zuvor seine Leaks veröffentlichte. Aufgrund der Anonymität des Internet ist eine Überprüfung der Angaben allerdings unmöglich.

Andere Insider widersprechen dem Leak

Der bekannte Nintendo-Leaker NateTheHate, der einige Spezifikationen der kommenden Switch-Nachfolge-Konsole verriet, sieht "signifikante Ungenauigkeiten" in dem Reddit-Post.

Außerdem machte Alex Donaldson, der Chefredakteur der auf Rollenspiele fokussierten Seite RPGSite, seine Ansicht mit einem ziemlich eindeutigen Gif auf Twitter deutlich:

Welche Ungenauigkeiten bestehen und welcher Teil falsch ist, lassen die kommentierenden Personen jedoch offen. I'm a Hero Too nannte viele weitere Details zur Zukunft von Final Fantasy und Co., die Meinungen könnten sich also auch darauf beziehen.

Gibt es logische Hinweise?

Ausgehend von einer Analyse einer chinesischen Investmentseite wissen wir, dass die Nintendo Switch 2 optische Erkennungstechnologien verbaut haben könnte. Dabei könnte es sich um Infrarot-Sensoren oder auch Kameralinsen handeln.

Bei der Abwärtskompatibilität widersprechen sich bisher veröffentlichte Gerüchte jedoch. Allem Anschein nach sollen erste Prototypen der Switch 2, die an Entwickler*innen ausgeliefert wurden, um Spiele zu testen, nicht abwärtskompatibel zur originalen Switch sein. Allerdings behaupten weitere Quellen auch das Gegenteil.

Das Rätselraten dürfte also noch ein Weilchen weitergehen, den aktuellen Stand aller Gerüchte findet ihr hier:

Dass Nintendo wieder auf ein (möglicherweise neues) Kartenformat bei physischen Spielen setzen könnte, ist jedoch schon länger bekannt. Die Aussage, dass das Final Fantasy 7-Remake grafisch wie auf der PS5 aussehen soll, sorgt bei uns jedoch höchstens für ein Stirnrunzeln.

Klar, die Switch 2 wird einen technischen Sprung machen, aber auf das Niveau einer PS5 beziehungsweise PS4 Pro mit reduzierter Auflösung? Das wäre mal eine Ansage.

Aufgrund der Entstehungsgeschichte hinter dem derzeitigen Gerücht und der steilen Thesen darin, ist sicherlich jede Menge Skepsis angesagt – wie aber auch bei allen anderen Gerüchten.

Der Mario-Publisher selbst hat bisher keinen Switch-Nachfolger angekündigt, aber schon mit Verweis auf Nintendo Online angedeutet.

Für was könnte die Kamera bei einer Switch 2 eingesetzt werden?