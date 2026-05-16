Nintendo-Fan findet auf seinem alten Nintendo 3DS XL über zehn Jahre alte Videos von ihm und seiner verstorbenen Oma

Auf dem alten Handheld hat sich jahrelang eine schöne Überraschung versteckt.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
16.05.2026 | 12:02 Uhr

Auf so manch einem Nintendo 3DS verstecken sich bestimmt noch schöne alte Fotos, so wie in diesem Beispiel. Auf so manch einem Nintendo 3DS verstecken sich bestimmt noch schöne alte Fotos, so wie in diesem Beispiel.

Bei all den Handys, Laptops und Handhelds, die man schon besessen hat, kann man schnell vergessen, was eigentlich wo gespeichert ist. Ein Nintendo-Fan hat auf seinem 3DS XL beispielsweise überraschend Videos von seiner mittlerweile verstorbenen Oma gefunden und zeigt sich davon sehr berührt.

Längst vergessene Erinnerungen wiederentdeckt

Der Nintendo 3DS konnte zwar bei den Verkaufszahlen nicht ganz an den extrem erfolgreichen Vorgänger heranreichen, hat aber durch den spannenden 3D-Effekt ohne Brille einen festen Platz in der Videospielgeschichte ergattert – und knapp 75 Millionen verkaufte Einheiten können sich auch durchaus sehen lassen.

Video starten 6:27 Auf Wiedersehen, Nintendo 3DS - Diese 10 Exklusivspiele bleiben uns in Erinnerung - Diese 10 Exklusivspiele bleiben uns in Erinnerung

Einen davon, einen 3DS XL um genau zu sein, hat auch der Reddit-User "Own_Internal_8176" ergattert. Mehr als zehn Jahre später hat er seinen Handheld wiedergefunden und darauf überraschende Erinnerungen entdeckt.

Mit den eingebauten Kameras hat er nämlich Videos von sich und seiner 2024 verstorbenen Oma aufgenommen. Die Videos hatte er schon längst wieder vergessen. Entsprechend emotional wurde er, als er sie wiederentdeckt hat.

Den Post findet ihr hier:

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Was genau auf den Videos zu sehen ist, wird nicht verraten. Das Foto sieht aber stark nach einem "Schau mal, Oma, was mein cooles neues Spielzeug kann"-Video aus, wie wir es vermutlich alle schon mal gemacht haben.

Der Post hat fast 20.000 Likes in der 3DS-Community gesammelt und in den Kommentaren gibt es viele User, die ihr Mitleid ausdrücken und sich zusammen mit dem User freuen, dass er die Erinnerungen wiederentdeckt hat.

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Viele raten ihm, die Videos möglichst auf eine SD-Karte zu übertragen, damit er sie auch auf einem PC speichern und so einfach sichern kann.

Tatsächlich gibt es auch viele User, die ganz ähnliche Geschichten erzählen. Auch sie haben auf ihren Handhelds überraschend Bilder oder Videos von verstorbenen Verwandten oder Haustieren, die sie lange vergessen hatten.

Habt ihr euren DS oder 3DS noch und sind da eventuell auch noch alte Bilder und Videos gespeichert?

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