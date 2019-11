Nintendo will noch mehr 3DS-Spiele auf die Switch bringen

Nintendo kann sich freuen: Die Nintendo Switch ist ein voller Erfolg und auch die Switch Lite verkauft sich blendend. Die Handheld only-Fassung kommt bei den Fans offenbar sogar so gut an, dass Nintendo jetzt noch mehr 3DS-Franchises auf die neue Konsole bringen will. Das sagt zumindest wohl der Nintendo Japan-Chef Shuntaro Furukawa, wie der Wall Street Journal-Reporter Takashi Mochizuki berichtet.

Ein voller Erfolg: Die Nintendo Switch-Verkäufe überholen Schätzungen zufolge bald die Verkaufszahlen der Xbox One. Die dürften bei rund 43 Millionen liegen, während die Switch aufholt und aktuell 41,67 Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat.

Besonders beeindruckend wirkt dabei, dass sich die Nintendo Switch Lite innerhalb der ersten zehn Tage weltweit knapp zwei Millionen Mal verkauft haben soll.

Überraschende Verteilung: Laut Analysten seien vor allem die regionalen Unterschiede bemerkenswert. Die Lite habe sich in Japan 390.000 Mal verkauft, während es in den USA wohl 800.000 Einheiten waren.

Normalerweise liege Japan aber bei Handheld-Konsolen vorn und die USA hole immer erst später auf. Demnach könnte Nintendo mit der Switch Lite in den USA einen neuen, großen Markt erschlossen haben.

Frohe Botschaft: Um dem Erfolg der Switch Lite gerecht zu werden, werde Nintendo noch mehr 3DS-Marken auf die tragbare Konsole bringen. Das macht natürlich Sinn: Was auf dem älteren Handheld erfolgreich war, dürfte auch auf dem neuen System funktionieren.

