Pokémon Schwert/Schild: Exklusive Pokémon der Editionen im Überblick

Die beiden Pokémon-Editionen Schwert und Schild bringen wie in vorherigen Generationen spezifische Unterschiede mit sich. So tummeln sich in der der Galar-Region beispielsweise editionsspezifische Pokémon, also bestimmte Monster, die ihr nur in Schwert oder nur in Schild fangen könnt.

Alle bisher bekannten editionsexklusiven Pokémon listen wir hier für euch auf.

Diese Pokémon bekommt ihr nur in Schwert

Zacian (legendäres Pokémon) Porenta Lauchzelot Kapuno Duodino Trikephalo Miniras Mediras Grandiras Mollimorba Hypnomorba Morbitesse Tortunator

Diese Pokémon bekommt ihr nur in Schild

Zamazenta (legendäres Pokémon) Galar-Ponita Larvitar Pupitar Despotar Viscora Viscargot Viscogon Sen-Long Skallyk Grypheldis Monozyto Mitodos Zytomega

Wie unterscheiden sich Schwert & Schild noch voneinander?

Neben editionspezifischen Pokémon gibt es unter anderem exklusive Arenaleiter. Alle Unterschiede zwischen Schwert und Schild haben wir in einem separaten Artikel für euch aufgelistet.

Pokémon Schwert und Schild erscheint am 15. November 2019 für Nintendo Switch.

