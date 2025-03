Neffe meint, dass er "zu alt für Nintendo-Spiele ist" und verschenkt 3DS-Schatz an seinen Onkel

Die ehemalige 3DS-Sammlung des 19-jährigen kann sich wirklich sehen lassen. (Bild: Twonminus1 auf Reddit)

Die allermeisten von uns haben sich bestimmt schonmal gefragt, wo eigentlich die ganzen Spiele und Konsolen aus unserer Kindheit hingekommen sind. Oder wir haben uns geärgert, weil wir sie irgendwann achtlos weggegeben oder aussortiert haben.

Genau so könnte es in ein paar Jahren einem jungen Mann gehen, der sich mit 19 Jahren zu alt für seine Nintendo-Sammlung wähnt und sie deshalb komplett kostenlos an seinen Onkel abgibt. Und der freut sich natürlich darüber immens über das Geschenk seines Neffen.

Nintendo DS und 3DS plus Spiele an den Onkel verschenkt

Darum geht's: Im 3DS-Subreddit hat vor ein paar Tagen der User Twonminus1 einen Post abgesetzt. Er schreibt darin, dass sein Neffe ihm seine "Nintendo-Spielzeuge" geschenkt habe. Mit 19 Jahren denkt er, er wäre zu alt dafür. Angehängt sind ein paar Bilder der Sammlung.

Hier der Post:

Und seine Sammlung kann sich wirklich sehen lassen! Da wäre:

ein Nintendo 3DS XL inklusive Tasche

New Super Mario Bros. 2

Mario Kart 7

Batman: Arkham Origins Blackgate

ein Nintendo DSi in der Pokémon Black Edition inklusive Tasche

Mario Kart DS

New Super Mario Bros.

LEGO Batman: The Videogame

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

Beyblade Metal Fusion

Der User erkennt natürlich den Wert dieses Geschenks und möchte seinem Neffen gerne etwas dafür geben, auch wenn dieser es gar nicht will. Immerhin spart er wohl für die Uni und wünscht sich ein Auto.

In den Kommentaren gibt es unterschiedliche Vorschläge, denn der Gesamtwert des Nintendo-Pakets wird auf etwa 300 bis 400 US-Dollar geschätzt.

Der wohl beste Vorschlag, den der Onkel dann auch annimmt, kommt aber wohl vom User chillychili. Der schreibt nämlich:

"Das Beste, was du ihm geben kannst, ist die Möglichkeit in der Zukunft alles zurückzubekommen"

Wer sich schonmal geärgert hat, weil er*sie in der Vergangenheit leichtfertig eine Konsole oder einen Handheld weggegeben hat, wird sicherlich zustimmen. Das Beste wäre, sich gut um die Konsolen und die Spiele zu kümmern und sie, wenn gewünscht, in gutem Zustand wieder zurückzugeben, wenn die Zeit kommt.

Was meint ihr? Eine gute Lösung oder nicht?