Das N64 hatte ein ultra-seltenes Disk Drive - das sieht nicht nur außergewöhnlich aus, sondern ist heute fast 3.000 Euro wert

So sieht das kuriose Add-On aus (Bild: Evan-Amos).

Obwohl Nintendo mit dem N64 das direkte Duell gegen Sony's PlayStation verloren hat, erinnern sich viele Kinder der 90er-Jahre mit Freude an die Konsole. Viele wissen allerdings nicht, dass es ein Add-On gab, das auf Disketten gesetzt hat.

N64DD: Nintendos gescheitertes Konsolen-Upgrade

Darum geht's: Knapp drei Jahre nach der Veröffentlichung des N64 im Jahr 1996 brachte Nintendo ein Zusatzgerät für die Konsole, das auf den Namen "N64DD" hörte. Vollständig ausgeschrieben bedeutete es "Nintendo 64 Dynamic Drive" oder "Disk Drive" (via IGN).

Das 64DD war eine Art Add-On für den N64 und wurde einfach an die Konsole angesteckt und dann von dieser mit Strom versorgt. Ein bisschen also wie das Blu-Ray-Add-On von der PS5 Slim und PS5 Pro.

Ein großer Vorteil des Zusatzgeräts sollte die Verwendung von Speichermedien, die wie Disketten aussehen, sein. Diese boten mit 64 Megabyte mehr Speicherplatz als die meisten Module des N64, sie waren komplett wiederbeschreibbar, konnten auf eine Echtzeit-Uhr zugreifen und waren auch noch in der Herstellung günstiger.

Die hohen Kosten für Module waren einer der Gründe, warum viele Third-Party-Publisher ihre Spiele nicht auf den N64 portierten. Ein prominentes Beispiel ist etwa Square mit den auf der PlayStation extrem populären Final Fantasy-Spielen, dabei war die Reihe vorher Nintendo-exklusiv.

Zudem ermöglichte das 64DD über eine spezielle Cartridge den Zugang zum Randnet, einem frühen Online-Service von Nintendo, der kleinere Multiplayer- und Browser-Funktionalitäten bot.

So ist es gelaufen: Nintendo selbst hat mit einem Misserfolg gerechnet, da das Laufwerk jahrelang verschoben wurde und niemand genau wusste, wie dessen Funktion für den zusätzlichen Preis vermarktet werden kann. Auch blieb ein größerer Software-Support zum Launch aus.

In der Folge veröffentlichte Nintendo das 64DD lediglich in kleinen Stückzahlen in Japan und dort verkaufte es sich wie erwartet nicht allzu gut. Randnet wurde daraufhin schon im März 2001 wieder abgeschaltet.

Insgesamt wurden nur neun Spiele für das 64DD entwickelt:

Mario Artist: Communication Kit

Mario Artist: Paint Studio

Mario Artist: Polygon Studio

Mario Artist: Talent Studio

F-Zero X Expansion Kit

Japan Pro Golf Tour 64

Doshin the Giant

Doshin Expansion Disk

SimCity 64

Im Nachhinein bezeichnete Nintendo das 64DD als "Experiment". Viele der eigentlich guten Ideen wurden später im GameCube wiederbelebt und einige Spiele darauf umgesetzt. Beispielsweise wurde aus der Ocarina of Time-Erweiterung Ura Zelda 64DD dann Ocarina of Time: Master Quest.

Da nur knapp 15.000 Einheiten verkauft wurden, ist das Add-On heutzutage extrem selten und entsprechend wertvoll. Es wird für mehrere tausend Dollar gehandelt.

Habt ihr schonmal vom 64DD gehört?