Kurios: Für dieses Switch-Spiel braucht ihr eine Klopapierrolle und Geschicklichkeit

"Kein Papier!", so heißt tatsächlich ein neues Spiel für die Nintendo Switch.

Und wir dachten, wir hätten nach dem Taschenrechner und dem Spiel zum Fangen echter Verbrecher schon alles gesehen. Doch seit Kurzem gibt es ein neues Spiel für die Nintendo Switch, für das wir nicht nur einen Joy-Con, sondern auch eine ebene Unterlage und eine Klopapierrolle brauchen.

In Kein Papier! müssen wir einem Mann in Nöten helfen. Der Herr sitzt nämlich auf dem Stillen Örtchen und stellt fest, dass das Klopapier ausgegangen ist. Doch wir sind Retter in der Not und verhelfen dem Mann, sein Geschäft bis zum Ende zu verrichten.

Joy-Con wird zur Klopapierrolle

Keine Angst: Der Joy-Con wird nicht direkt als Klopapierrolle verwendet. Vielmehr wird er in die Mitte einer Rolle gesteckt, die wir dann auf einer ebenen Unterlage hin- und herbalancieren müssen. Als Unterlage kann beispielsweise die Fläche eines Kartons dienen.

Dadurch bewegt sich die Klopapierrolle im Spiel entsprechend der Bewegung der Joy-Con-Klopapierrolle. So gelangen wir mit der Klopapierrolle vom Start bis zum Mann in Nöten. Im Trailer könnt ihr sehen, wie das Ganze aussieht:

Auf diese Weise müssen wir Hindernisse überwinden, Fallen umgehen, Schlüssel einsammeln und ...Laserstrahlen ausweichen. Der Hindernisparcours ist mit allen Wassern gewaschen und macht es uns schwer, die Klopapierrolle an ihr Ziel zu bringen.

Kein Papier! ist nicht auf der Nintendo Switch Lite spielbar, da hier die Joy-Cons fest verbaut wurden. Das Spiel verbraucht 200 MB Speicherplatz und kostet gerade einmal 600 Yen, was einem Preis von rund 4 Euro entspricht.

Damit der Joy-Con nicht aus der Klopapierrolle fällt, empfiehlt das Entwicklerteam, Taschentücher in die Klopapierrolle zu stopfen. So füllt ihr den Hohlraum aus und der Joy-Con dürfte bombenfest in der Klopapierrolle sitzen.

Übrigens: Die Unterlage und die Klopapierrolle sind nicht im Spiel erhalten und werden separat verkauft, allerdings nicht von Nintendo. Begebt euch also in den Supermarkt eures Vertrauens, um die benötigte Hardware zu holen.

Verratet uns: Habt ihr je ein kurioseres Switch-Spiel gesehen als dieses?