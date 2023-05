Zelda: TotK-Macher krönen Stink-Link - in diesem Spiel hat der Held Deo nötig

Ob Zelda der Geruch wohl aufgefallen ist?

Die eine Frage, die wir uns in Bezug auf Zelda doch alle stellen, ist: In welchem Teil der Reihe müffelt Link eigentlich am schlimmsten? Falls euch diese Frage schlaflose Nächte bereitet hat, bekommt ihr jetzt die Antwort frisch serviert von den Enwicklern - oder vielleicht auch nicht mehr ganz so frisch. Falls ihr euch diese Frage noch nie gestellt habt, bekommt ihr die Antwort trotzdem.

Optisch hat Link in seiner langen heldenhaften Laufbahn einige Entwicklungen durchlebt, aber wie steht es dabei um seinen Geruch? Schließlich hat er in den unterschiedlichen Titeln auch ganz verschiedene Dinge erlebt. Wir können sehr froh sein, dass wir diese Wissenslücke endlich schließen können, auch wenn uns noch nicht ganz klar ist, was wir mit den Infos anfangen sollen.

Die Frage wurde zuerst von einem TikToker aufgegriffen und nun an die weitergericht, die es eigentlich am besten wissen müssen - also die Entwickler. Die Frage wurde damit sozusagen zur Chef-Sache. Tears of the Kingdom-Producer Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi bewerten die Körperhygiene ihrer Links folgendermaßen (via wired.com).

Aonuma glaubt, dass dem Barbaren-Outfit von Breath of the Wild-Link mit Knochen und Fällen üble Ausdünstungen entweichen könnten. Den Geruch, der ihm dabei in den Sinn kommt, beschreibt er als "irgendwie stinkend" und "Wildtiergeruch".

Fujibayashi würde sich dagegen wahrscheinlich den Twilight Princess-Link nie nach Hause zum Kaffeetrinken einladen. Besonders übel stellt sich der Director Links Gestank nach dem Sumo Wrestling mit den Goronen vor.

Hätten wir das also geklärt. Falls ihr euch mal mit einem dieser zwei Links treffen wollt, bringt ihnen Deo mit oder legt euch vorher einen ordentlichen Schnupfen zu. Natürlich haben wir auch jede Menge Artikel für euch, die einen praktischen Nutzen direkt beim Spielen des neuen Zeldas haben. Oben verlinkt findet ihr zwei davon.

Was denkt ihr: Stimmt ihr den Entwicklern zu oder seht ihr einen anderen Kandidaten als ultimativen Stink-Link?