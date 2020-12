Bekommt die Nintendo Switch einen Game Pass? Das sagt der Chef dazu

Doug Bowser ist seit 2019 Chef von Nintendo of America und hat sich in einem Interview dazu geäußert, ob wir so etwas wie den Xbox Game Pass auch auf der Switch erwarten können.

Bowser meinte in einem Interview mit Polygon dazu:

"Wir suchen immer nach verschiedenen Möglichkeiten, wie wir unsere Kunden ansprechen können. Wir haben festgestellt, dass unser Katalog und der verfügbare Katalog von Drittanbietern, sei es über Nintendo Switch Online oder über den direkten Kauf von Spielen, uns das wirklich ermöglicht."

Eine Art Game Pass ist nicht ausgeschlossen

Zudem wurde er gefragt, ob er Nintendo Switch Online als so etwas wie das Gegenstück zum Game Pass sieht. Auch, wenn der Game Pass natürlich deutlich anders funktioniert. Immerhin ist es eine Art Bibliothek, die über ein Abo Zugang zu den Spielen gewährt. Nintendo Switch Online dagegen ist ein Service, für den Spieler*innen bezahlen, um online spielen zu können.

Bowser erklärt:

"So wie ich es sehe, wollen wir den Spieler*innen auf der Nintendo Switch eine Auswahl bieten und natürlich die Möglichkeit, die Spiele zu kaufen und zu spielen, für die sie sich entscheiden. Die Tatsache, dass wir in den letzten vier Jahren eine Anschlussrate von über 8,0 für jedes installierte Switch-Gerät haben, ist ein Zeichen dafür, dass die Verbraucher Inhalte auf diese Weise konsumieren wollen."

Doug Bowser bleibt also eher vage, was eine Art Game Pass auf der Nintendo Switch angeht. Er schließt es aber nicht aus und sieht selbst, dass Spieler*innen auf diese Art Titel konsumieren wollen. Es wäre also durchaus denkbar, dass etwas in der Art eines Game Pass irgendwann auch für die Switch kommt.

Glaubt ihr, dass Nintendo eine Art Game Pass für die Switch einführen wird?