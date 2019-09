Nächste Nintendo Direct: Gerüchten zufolge ist es diese Woche soweit

Die nächste Nintendo Direct könnte uns schon in dieser Woche erwarten. Das behauptet zumindest Emily Rogers im Forum ResetEra, die wiederum als Branchen-Insiderin bekannt ist und bereits mehrfach korrekt Nintendo-Pläne vorhergesagt hat.

Ihre Aussagen passen außerdem mit anderen Gerüchten zusammen, die in der letzten Woche aufgekommen sind. Ein weiterer Insider hatte herausgefunden, dass der Händler GameStop bereits eine Liste neuer Switch-Spiele im System gespeichert hat. Auch das passt zu einer baldigen Nintendo Direct.

Rogers gibt an, dass sich die kommende Show auf die Herbst- und Winter-Releases konzentriert. Ihrer Einschätzung nach wird es auch Infos zu Spielen geben, die Anfang 2020 erscheinen.

Nintendo möchte angeblich vor der Tokyo Game Show 2019 noch einmal ins Rampenlicht treten. Die TGS findet in diesem Jahr vom 12. bis 15. September in Japan statt. Sollte Rogers recht haben, bleibt also ohnehin nicht mehr viel Zeit für die nächste Direct.

Was wird auf der nächsten Direct gezeigt?

Die letzte Ausgabe der Show fand zur E3 2019 statt. Es ist also schon eine Weile her, dass das japanische Unternehmen neue Spiele und Updates angekündigt hat. Auf der gamescom 2019 wurde bei der Indie World der Fokus voll und ganz auf die kleineren Projekte gelegt.

Nun wäre es also an der Zeit, die großen Spielen zu beleuchten, die in den nächsten Monaten erscheinen. Dazu gehören The Legend of Zelda: Link's Awakening, Pokémon Schwert & Schild, Dragon Quest 11 S, Witcher 3 oder Animal Crossing: New Horizons.

Allerdings hat Nintendo in den vergangenen Ausgaben auch immer wieder kleine Überraschungen eingestreut. Vielleicht erfahren wir also auch von bisher unbekannten Releases, die bald noch anstehen.