Der Händler GameStop hat, einem Insider zufolge, 18 neue Nintendo Switch-Spiele gelistet. Das könnte auf eine kommende Nintendo Direct im September hindeuten.

Die Info stammt vom Insider Sabi auf Twitter. Dieser hat in der Vergangenheit schon mehrfach korrekte Leaks veröffentlicht. Dazu gehören auch ähnliche Datenbank-Einträge bei GameStop vor der E3 2019.

Auf einem Screenshot sehen wir eine Liste mit SKUs. Das steht für "Stock Keeping Unit" und entspricht im Prinzip Platzhaltern. Laut Sabi handelt es sich bei allen Einträgen um Software für die Nintendo Switch. Dahinter können sowohl Switch-Portierungen bereits bekannter Titel, als auch ganz neue Releases stehen.

Gamestop has added EVEN MORE new Nintendo Switch SKUs, more than the previously found 12. Seems like we're getting closer to news. pic.twitter.com/JDJSmzZ07O